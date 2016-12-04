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عاجل وبالصور.. الرعب في الجزائر: العثور على قنبلة داخل مؤسسة تعليمية.. وها شنو واقع

بتاريــخ : 4 دجنبر 2016 / 13:35 عاجل وبالصور.. الرعب في الجزائر: العثور على قنبلة داخل مؤسسة تعليمية.. وها شنو واقع | دولي
عاجل وبالصور.. الرعب في الجزائر: العثور على قنبلة داخل مؤسسة تعليمية.. وها شنو واقع
تعرف منطقة مالك بني نبي بالجزائر في هذه اللحظات، حالة استنفار أمني غير مسبوق عقب العثور على قنبلة داخل مؤسسة تعليمية.

"شوف تيفي"

تعرف منطقة مالك بني نبي بالجزائر في هذه اللحظات، حالة استنفار أمني غير مسبوق عقب العثور على قنبلة داخل مؤسسة تعليمية.

وحسب موقع "النهار الجزائري" فإن مصالح الأمن المختصة بولاية بشار، تمكنت من تفكيك قنبلة تقليدية الصنع تم العثور عليها داخل مؤسسة مالك بن نبي.

وأوضح المصدر ذاته بأن القنبلة تم العثور عليها داخل حرم المؤسسة التربوية، لتقوم مصالح الأمن بعد إبلاغها بالوقائع، بتطويق موقع العثور على القنبلة وإخلاء المؤسسة من التلاميذ والطاقم التربوي لتجنب أي خسائر محتملة.

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المغرب شوف تيفي مؤسسة تعليمية قنبلة مصالح الأمن الوقائع خسائر محتملة استنفار أمني

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