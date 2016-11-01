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حصري: نبيل بن عبد الله خارج التشكيلة الحكومية الثانية برئاسة بن كيران

بتاريــخ : 4 دجنبر 2016 / 13:36 حصري: نبيل بن عبد الله خارج التشكيلة الحكومية الثانية برئاسة بن كيران | بوليتيك
حصري: نبيل بن عبد الله خارج التشكيلة الحكومية الثانية برئاسة بن كيران
كشفت مصادر مطلعة، أن الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية نبيل بن عبد الله، إتفق مع حليفه رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بعدم ترشيحه للوزارة في النسخة المقبلة من الحكومة.

شوف تيفي 

كشفت مصادر مطلعة، أن الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية نبيل بن عبد الله، إتفق مع حليفه رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بعدم ترشيحه للوزارة في النسخة المقبلة من الحكومة.

وقالت ذات المصادر، أن نبيل بن عبد الله، إتفق مع بن كيران بعدم ترشحه لأي منصب وزاري في التشكيلة الحكومية المنتظر إعلانها رسميا مطلع السنة المقبلة برغبة وطلب منه وليس بضغط من أي جهات تضيف ذات المصادر.

وأفادت ذات المصادر، أن سيناريو خلو الحكومة من إسم بن عبد الله، كوزير طرح بقوة منذ بلاغ الديوان الملكي ضد تصريح صحفي سابق لزعيم الحزب الشيوعي، والذي يحاول إبعاد إسمه من "البلوكاج" المميز لمشاورات تشكيل الحكومة برئاسة عبد الإله بن كيران في نسختها الثانية.

وأوضحت ذات المصادر، أن أغلب وزراء البيجيدي في النسخة السابقة سيتواجدون في النسخة الحالية باستثناء مصطفى الخلفي وبسيمة الحقاوي الذين كانت حصيلة القطاعات الوزارية التي أشرفوا عليها ضعيفة، حيث أن غالبية أعضاء لجنة الترشيح التابعة لحزب المصباح لايرغبون في تزكية الإسمين للحكومة المقبلة، في حين تبقى حظوظ كل من الحسين الوردي وعزيز أخنوش ومولاي حفيظ العلمي ومحمد بوسعيد قوية للبقاء في مناصبهم الوزارية.

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