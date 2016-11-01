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فيديو مثير.. ها شنو وقع لشفار في سلا

بتاريــخ : 4 دجنبر 2016 / 13:27 فيديو مثير.. ها شنو وقع لشفار في سلا | حوادث و حقوق
فيديو مثير.. ها شنو وقع لشفار في سلا
نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، يظهر كيف تمكن رجال الأمن بمدينة سلا من اعتقال لص متلبس باعتراض سبيل المارة وسرقة ممتلكاتهم.

"شوف تيفي"

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، يظهر كيف تمكن رجال الأمن بمدينة سلا من اعتقال لص متلبس باعتراض سبيل المارة وسرقة ممتلكاتهم.

وأوضحت عدة صفحات بأن اللص وبالإضافة إلى اعتراضه سبيل المارة قد قام بتكسر العديد من السيارات، قبل أن تتدخل فرقة الصقور التي تمكنت من إيقافه.
وتجدر الإشارة إلى أن مدينة سلا، عرفت في الآونة الأخيرة العديد من التدخلات الأمنية التي مكنت من إنهاء نشاط العديد من المجرمين.

 

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المغرب شوف تيفي كمدينة سلا المارة لص فرقة الصقور التدخلات الأمنية

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