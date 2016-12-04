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عاجل وبالصورة.. هذه هي حقيقة انتحار سعد لمجرد داخل زنزانته والصورة المتداولة

بتاريــخ : 4 دجنبر 2016 / 13:27 عاجل وبالصورة.. هذه هي حقيقة انتحار سعد لمجرد داخل زنزانته والصورة المتداولة | ثقافة و فنون
عاجل وبالصورة.. هذه هي حقيقة انتحار سعد لمجرد داخل زنزانته والصورة المتداولة
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة مفبركة منسوبة للموقع الفرنسي ''فرانس 24''،وباقي المواقع المغربية الشهيرة عبارة عن خبر يفيد بأن الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل بسجن ''فلوري''

"شوف نيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة مفبركة منسوبة للموقع الفرنسي "فرانس 24"،وباقي المواقع المغربية الشهيرة عبارة عن خبر يفيد بأن الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل بسجن "فلوري" أقدم على الانتحار داخل زنزانته.

وفور تداول هذه الصورة وللكشف عن حقيقتها، أوضح مصدر "شوف تيفي" بباريس والذي على علم بتفاصيل قضية "سعد لمجرد"، بأن المجرد في حالة نفسية وصحية جيدة، نافيا أن يكون قد أقدم الانتحار كما تم تداوله بالعديد من الصفحات الفايسبوكية.

وأوضح المصدر ذاته بأن الصورة المتداولة التي وصفها بالمفبركة، هو عمل غير أخلاقي، يروجها بعض الفايسبوكيين وينسبونها لبعض المواقع الإخبارية الكبرى بطريقة احتيالية بهدف أساسي هو إدخال الرعب والهلع إلى عائلة الفنان ولعشاقة داخل وخارج المغرب..والمس بسمعة المواقع الإخبارية الجادة..وبناء عليه فشوف تيفي تتبرأ من كل الأخبار المزورة الرائجة باسمها بطريقة احتيالية.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سعد لمجرد الموقع الفرنسي فرانس 24 باريس سجن فلوري الصورة حالة نفسية

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