مثير وبالصورة.. سعد المجرد كان حاضرا في كلاسيكو الأرض بملعب الكاب نو وها شنو دار واحد المغربي ﻿

نشر المغربي أحمد الحراق الذي يشغل مهمة وكيل أعمال الفنان المغربي سعد لمجرد بالدول العربية، على صفحته الرسمية بالانستغرام صورة له من قلب ملعب الكامب نو خلال حضوره فعاليات كلاسيكو الأرض الذي جمع بين

"شوف تيفي"



نشر المغربي أحمد الحراق الذي يشغل مهمة وكيل أعمال الفنان المغربي سعد لمجرد بالدول العربية، على صفحته الرسمية بالانستغرام صورة له من قلب ملعب الكامب نو خلال حضوره فعاليات كلاسيكو الأرض الذي جمع بين فريق برشلونة وريال مدريد.



وتظهر الصورة التي نشرها أحمد الحراق قيامه برفع لافتة كتب عليها " سعد المجرد براءة إنشاء الله أخوك سفيان الحراق"، متمنيا

في الوقت ذاته تحقيق فريقه المفضل برشلونة الانتصار.

وتجدر الإشارة إلى أن أحمد الحراق، كشف أخيراً، في مقطع فيديو بأن صديقه الفنان سعد لمجرد في حالة صحية ونفسية جيدة داخل سجن فلوري بالعاصمة الفرنسية باريس، نافيا ما تم تداوله في بعض الصفحات الفايسبوكية.