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إستطلاع رأي دولي جديد للتصويت على شخصيات السنة بينها الملك محمد السادس

بتاريــخ : 4 دجنبر 2016 / 12:53 إستطلاع رأي دولي جديد للتصويت على شخصيات السنة بينها الملك محمد السادس | بوليتيك
إستطلاع رأي دولي جديد للتصويت على شخصيات السنة بينها الملك محمد السادس
أعلن الموقع الإخباري العربي RT من جديد عن إستطلاع رأي حول أبرز شخصية سياسية عربية لعام 2016، بوجود الملك محمد السادس ضمن 20 قائدا عربيا في القائمة المطروحة للتصويت من قبل المواطنين بجميع بقاع العالم.

شوف تيفي

أعلن الموقع الإخباري العربي RT من جديد عن إستطلاع رأي حول أبرز شخصية سياسية عربية لعام 2016، بوجود الملك محمد السادس ضمن 20 قائدا عربيا في القائمة المطروحة للتصويت من قبل المواطنين بجميع بقاع العالم.

ويأتي الإعلان من جديد عن قائمة إستطلاع الرأي لمعرفة الشخصية السياسية العربية الأولى، بعد أن تم طرح القائمة في فترة سابقة، وجاء الملك محمد السادس كأول شخصية سياسية تحظى بإعجاب وإجماع غالبية المشاركين في إستطلاع الرأي.

وتشمل قائمة الإستطلاع لهذه السنة، كلا من الملك محمد السادس، والعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وعبد الله الثاني ملك الأردن، وعبد الفتاح السيسي الرئيس المصري، ورئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، والرئيس السوري بشار الأسد وشخصيات سياسية وعسكرية معروفة في العالم العربي.

وسبق للملك محمد السادس أن إحتل في إستطلاعات الرأي السابقة المرتبة الأولى، كأول شخصية عربية مؤثرة إقليميا وعربيا، حيث أنه في سنة 2013 تصدر التصويت بنسبة 63 في المائة من عدد إجمالي المصوتين الذين بلغوا أكثر من 517 ألف مشارك، حيث صوت لفائدته كأفضل قائد عربي أزيد من 319 ألف شخص، فيما جاء الرئيس الإماراتي ثانيا بنسبة بلغت 34 في المائة، وبعدد تجاوز 177 ألف صوت.

الرابط: https://arabic.rt.com/votings/

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