 صورة مثيرة.. سناء عكرود تقلد لطيفة أحرار وتظهر مفاتنها بمهرجان مراكش وردود فعل متباينة على الفايسبوك ﻿
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صورة مثيرة.. سناء عكرود تقلد لطيفة أحرار وتظهر مفاتنها بمهرجان مراكش وردود فعل متباينة على الفايسبوك

بتاريــخ : 4 دجنبر 2016 / 12:18 صورة مثيرة.. سناء عكرود تقلد لطيفة أحرار وتظهر مفاتنها بمهرجان مراكش وردود فعل متباينة على الفايسبوك | ثقافة و فنون
صورة مثيرة.. سناء عكرود تقلد لطيفة أحرار وتظهر مفاتنها بمهرجان مراكش وردود فعل متباينة على الفايسبوك
في تفاعل للنشطاء الفايسبوكيين مع صور النجوم بمهرجان مراكش للسنيما، تداولت العديد من الصفحات صورة مثيرة كما وصفها النشطاء، ظهرت خلالها الفنانة المغربية سناء عكرود رفقة زوجها الفنان محمد المروازي

شوف تيفي: ماريا جعدود

 في تفاعل للنشطاء الفايسبوكيين مع صور النجوم بمهرجان مراكش للسنيما، تداولت العديد من الصفحات صورة مثيرة كما وصفها النشطاء، ظهرت خلالها الفنانة المغربية سناء عكرود رفقة زوجها الفنان محمد المروازي بقفطان مفتوح على البساط الأحمر.

وعبر بعض النشطاء في تفاعلهم مع الصورة عن استيائهم الشديد من سناء عكرود لقيامها بإبراز مفاتنها أمام الكاميرات المتواجدة فوق البساط الأحمر، موضحين بأنها حاولت جذب الأنظار لها من خلال تكرار ما قامت به الفنانة لطيفة أحرار قبل سنوات.

ومن جهة أخرى، عبر آخرون عن إعجابهم بالصورة وبالأناقة التي ظهرت بها عكرود رفقة زوجها، متمنين في الوقت ذاته أن تحقق النجاح في مسيرتها الفنية.

سناء عكرود

 

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المغرب شوف تيفي سناء عكرود النشطاء السنيما مهرجان مراكش الكاميرات

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