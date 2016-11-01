 أسبوع حاسم في مصير تشكيل الحكومة الثانية برئاسة بن كيران ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صورة مثيرة.. سناء عكرود تقلد لطيفة أحرار وتظهر مفاتنها بمهرجان مراكش وردود فعل متباينة على الفايسبوك | ثقافة و فنون

صورة مثيرة.. سناء عكرود تقلد لطيفة أحرار وتظهر مفاتنها بمهرجان مراكش وردود فعل متباينة على

أسبوع حاسم في مصير تشكيل الحكومة الثانية برئاسة بن كيران | بوليتيك

أسبوع حاسم في مصير تشكيل الحكومة الثانية برئاسة بن كيران

صادم وخطير.. ضبط أب يمارس الجنس على ابنته بعين عتيق | حوادث و حقوق

صادم وخطير.. ضبط أب يمارس الجنس على ابنته بعين عتيق

شكوك حول الخيانة الزوجية كانت وراء قتل عسكري لزوجته بالشارع العام بإنزكان | حوادث و حقوق

شكوك حول الخيانة الزوجية كانت وراء قتل عسكري لزوجته بالشارع العام بإنزكان

شاذ جنسي ملقب بـ مول الموتوريمارس الجنس على طفل مقابل 5 دراهم في الفقيه بنصالح | حوادث و حقوق

شاذ جنسي ملقب بـ ''مول الموتور''يمارس الجنس على طفل مقابل 5 دراهم في الفقيه بنصالح

هام.. هذه هي المناطق التي ستعرف تساقطات مطرية اليوم الأحد | مجتمع

هام.. هذه هي المناطق التي ستعرف تساقطات مطرية اليوم الأحد

بالفيديو.. بعد طنجة، أكادير تتنفس تحت الماء | مجتمع

بالفيديو.. بعد طنجة، أكادير تتنفس تحت الماء

بالفيديو.. فيضانات قوية تقطع الطريق الوطنية رقم 1 بين أكادير و الصويرة | مجتمع

بالفيديو.. فيضانات قوية تقطع الطريق الوطنية رقم 1 بين أكادير و الصويرة

خطير فضيحة مباشرة من سبت سايس‎.. الميكروب كايتباع للمواطن | مجتمع

خطير فضيحة مباشرة من سبت سايس‎.. الميكروب كايتباع للمواطن

حوار مع الملك.. حلم ما يزال قائما

أسبوع حاسم في مصير تشكيل الحكومة الثانية برئاسة بن كيران

بتاريــخ : 4 دجنبر 2016 / 11:40 أسبوع حاسم في مصير تشكيل الحكومة الثانية برئاسة بن كيران | بوليتيك
أسبوع حاسم في مصير تشكيل الحكومة الثانية برئاسة بن كيران
خلافا لما يتم تداوله، كشفت مصادر ''شوف تيفي'' المقربة من مشاورات تشكيل الحكومة أن بن كيران سيعقد لقاءا ثالثا مع الكاتب الأول للإتحاد الإشتراكي إدريس لشكر خلال اليومين المقبلين.

شوف تيفي

خلافا لما يتم تداوله، كشفت مصادر "شوف تيفي" المقربة من مشاورات تشكيل الحكومة أن بن كيران سيعقد لقاءا ثالثا مع الكاتب الأول للإتحاد الإشتراكي إدريس لشكر خلال اليومين المقبلين.

وأفادت ذات المصادر، أن اللقاء السابق والخاطف لإدريس لشكر وبن كيران بمنزل الأخير، أبقى على بعض التفاصيل الحاسمة، من قبيل البرنامج الحكومي ورئاسة مجلس النواب، حيث يصر بن كيران على أن النقاش في هذه التفاصيل سابق لأوانه، لأنها ستناقش داخل إجتماع للأغلبية الحكومية وليس فقط بين حزبين فيها، فيما لشكر يؤكد على حسمها مسبقا قبل إعلانه المشاركة في الحكومة.

وأضافت ذات المصادر، أن المسؤولين السياسيين، إتفقا على عقد لقاء ثالث بينهما وهو المتوقع في هذا الأسبوع، حيث يرغب بن كيران في حسم موقف الإتحاد الإشتراكي، في إنتظار عودة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، والمنتظرة في هذا الأسبوع كذلك لإتضاح الرؤيا حول المكونات السياسية التي ستنضاف إلى حزبي الإستقلال والتقدم والإشتراكية برئاسة العدالة والتنمية.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

بن كيران المسؤولين السياسيين الحكومة البرنامج شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

إنفراد : إحتقان بين أطر الصحة بعد قرار عرض طبيبة على المجلس التأديبي بالدار البيضاء | بوليتيك

إنفراد : إحتقان بين أطر الصحة بعد قرار عرض طبيبة على المجلس التأديبي بالدار البيضاء

فضيحة: موقع حزب بنكيران يكشف شبهة علاقة الموقع الإلكتروني المعلوم بإسرائيل ويكشف عن خفايا الدهاليز لهذا التطبيع | بوليتيك

فضيحة: موقع حزب بنكيران يكشف شبهة علاقة الموقع الإلكتروني ''المعلوم'' بإسرائيل ويكشف عن خفايا الدهاليز لهذا التطبيع

بالصور :بن كيران يترأس إجتماعا إستثنائيا لمنتخبي حزب العدالة والتنمية بالرباط | بوليتيك

بالصور :بن كيران يترأس إجتماعا إستثنائيا لمنتخبي حزب العدالة والتنمية بالرباط

الملك والرئيس النيجيري يطلقان أكبرمشروع لإنجاز خط أنابيب للغاز يربط نيجيريا والمغرب | بوليتيك

الملك والرئيس النيجيري يطلقان أكبرمشروع لإنجاز خط أنابيب للغاز يربط نيجيريا والمغرب

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تصريح مثير للفنانة المغربية مريم الزعيمي: الله يفك وحايلك أسعد المجرد | بــووز
منذ 30 دقيقة

تصريح مثير للفنانة المغربية مريم الزعيمي: الله يفك وحايلك أسعد المجرد

صادم وبالفيديو.. بعد خمس سنوات من هروبه: العثور على ملايير الدولارات والأموال والذهب والمجوهرات في قصر زين العابدين بن علي بتونس | زووم

صادم وبالفيديو.. بعد خمس سنوات من هروبه: العثور على ملايير الدولارات والأموال والذهب والمجوهرات في قصر زين العابدين بن علي بتونس

بالفيديو.. جدل بشأن استثمارات ترامب ومنصبه | قنوات أخرى

بالفيديو.. جدل بشأن استثمارات ترامب ومنصبه

بالفيديو.. 6 أطعمة لأظافر قوية | قنوات أخرى

بالفيديو.. 6 أطعمة لأظافر قوية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صورة مثيرة.. سناء عكرود تقلد لطيفة أحرار وتظهر مفاتنها بمهرجان مراكش وردود فعل متباينة على الفايسبوك | ثقافة و فنون
منذ 17 دقيقة

صورة مثيرة.. سناء عكرود تقلد لطيفة أحرار وتظهر مفاتنها بمهرجان مراكش وردود فعل متباينة على

أسبوع حاسم في مصير تشكيل الحكومة الثانية برئاسة بن كيران | بوليتيك

أسبوع حاسم في مصير تشكيل الحكومة الثانية برئاسة بن كيران

صادم وخطير.. ضبط أب يمارس الجنس على ابنته بعين عتيق | حوادث و حقوق

صادم وخطير.. ضبط أب يمارس الجنس على ابنته بعين عتيق

شكوك حول الخيانة الزوجية كانت وراء قتل عسكري لزوجته بالشارع العام بإنزكان | حوادث و حقوق

شكوك حول الخيانة الزوجية كانت وراء قتل عسكري لزوجته بالشارع العام بإنزكان

﻿ ﻿
أمس 21:52 GMT

سكوب:الفنان محمد الشوبي ومدیر أعمال المجرد السابق ''ضّاربو'' فمهرجان مراكش بسباب سعد لمجرد وها شنو وقع

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.