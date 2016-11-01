أسبوع حاسم في مصير تشكيل الحكومة الثانية برئاسة بن كيران ﻿

خلافا لما يتم تداوله، كشفت مصادر ''شوف تيفي'' المقربة من مشاورات تشكيل الحكومة أن بن كيران سيعقد لقاءا ثالثا مع الكاتب الأول للإتحاد الإشتراكي إدريس لشكر خلال اليومين المقبلين.

شوف تيفي



خلافا لما يتم تداوله، كشفت مصادر "شوف تيفي" المقربة من مشاورات تشكيل الحكومة أن بن كيران سيعقد لقاءا ثالثا مع الكاتب الأول للإتحاد الإشتراكي إدريس لشكر خلال اليومين المقبلين.

وأفادت ذات المصادر، أن اللقاء السابق والخاطف لإدريس لشكر وبن كيران بمنزل الأخير، أبقى على بعض التفاصيل الحاسمة، من قبيل البرنامج الحكومي ورئاسة مجلس النواب، حيث يصر بن كيران على أن النقاش في هذه التفاصيل سابق لأوانه، لأنها ستناقش داخل إجتماع للأغلبية الحكومية وليس فقط بين حزبين فيها، فيما لشكر يؤكد على حسمها مسبقا قبل إعلانه المشاركة في الحكومة.

وأضافت ذات المصادر، أن المسؤولين السياسيين، إتفقا على عقد لقاء ثالث بينهما وهو المتوقع في هذا الأسبوع، حيث يرغب بن كيران في حسم موقف الإتحاد الإشتراكي، في إنتظار عودة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، والمنتظرة في هذا الأسبوع كذلك لإتضاح الرؤيا حول المكونات السياسية التي ستنضاف إلى حزبي الإستقلال والتقدم والإشتراكية برئاسة العدالة والتنمية.