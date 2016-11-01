صادم وخطير.. ضبط أب يمارس الجنس على ابنته بعين عتيق ﻿

علمت شوف تيفي أن مصالح الدرك الملكي التابعة لعين عتيق ألقت القبض اليوم السبت على أب كان متلبسا بممارسة الجنس مع ابنته البالغة من العمر ثلاثة سنوات.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن مصالح الدرك الملكي التابعة لعين عتيق ألقت القبض اليوم السبت على أب كان متلبسا بممارسة الجنس مع ابنته البالغة من العمر ثلاثة سنوات.

وكشفت المصالح الأمنية أنه ليست المرة الأولى التي يمارس فيها الأب زينة المحارم بل، كان متعودا على ذلك كلما سنحت له الفرصة.

وفي هذا الشأن، عرض الدرك الملكي الإبنة الضحية، على طبيب مختص للكشف عن حالتها الصحية، بينما تم وضع الأب رهن الحراسة النظرية من أجل التحقيق معه والوصول إلى الأسباب الحقيقية التي دفعته إلى القيام بفعلته الفضيعة بالرغم من زواجه، وإحالته بعد ذلك أمام النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بتمارة، هذا ومن المنتظر أن يمثل المعني بالأمر أمام قاضي التحقيق يوم الإثنين المقبل.