 شكوك حول الخيانة الزوجية كانت وراء قتل عسكري لزوجته بالشارع العام بإنزكان ﻿
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شكوك حول الخيانة الزوجية كانت وراء قتل عسكري لزوجته بالشارع العام بإنزكان

بتاريــخ : 4 دجنبر 2016 / 11:17 شكوك حول الخيانة الزوجية كانت وراء قتل عسكري لزوجته بالشارع العام بإنزكان | حوادث و حقوق
شكوك حول الخيانة الزوجية كانت وراء قتل عسكري لزوجته بالشارع العام بإنزكان
كشف التحقيق الأولي الذي تجريه الشرطة القضائية مع العسكري السابق، الذي أجهز على زوجته بالشارع العام قرب المحطة الطرقية بإنزكان، عن شكوك للجاني إتجاه أم ولده الوحيد بالخيانة الزوجية في الفترة التي

شوف تيفي 

كشف التحقيق الأولي الذي تجريه الشرطة القضائية مع العسكري السابق، الذي أجهز على زوجته بالشارع العام قرب المحطة الطرقية بإنزكان، عن شكوك للجاني إتجاه أم ولده الوحيد بالخيانة الزوجية في الفترة التي غادرت فيها الضحية بيت الزوجية.

وقالت ذات المصادر، أن الزوج المزداد سنة 1968 برر إرتكابه للحادثة التي إهتزت لها مدينة إنزكان وخلفت نقاشا واسعا، بشكوكه إتجاه زوجته المزدادة سنة 1986 بمدينة صفرو التي ينحدر منها الزوجين، حيث قال الجاني أنه دخل في صراع عائلي مع زوجته منذ أشهر بسبب مشاكل عائلية بفعل الوضعية الإقتصادية والإجتماعية الهشة.

وأضافت ذات المصادر، أن الجاني يشتغل كحارس خاص، منذ توقيفه من صفوف القوات المسلحة الملكية ويسكن بمنزله بمنطقة "المعذر" بنواحي مدينة تزنيت فيما زوجته الهالكة، تقطن رفقة إبنها لدى عائلتها بمنطقة القليعة.

وأعادت الجريمة البشعة التساؤل عن دوريات الشرطة بمنطقة إنزكان، حيث يوجد مقر دائم لها بالقرب من المحطة الطرقية التي وقعت بها الجريمة، فيما إرتفعت وثيرة الحوادث المأساوية بشكل كبير بالمنطقة الأمنية لإنزكان في الشهور الأخيرة، وهو ماحذرت منه جمعيات المجتمع المدني أكثر من مرة.

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