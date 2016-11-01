شاذ جنسي ملقب بـ ''مول الموتور''يمارس الجنس على طفل مقابل 5 دراهم في الفقيه بنصالح ﻿

تمكنت مصالح الدرك الملكي بدوار الجديد بالفقيه بنصالح، خلال الأسبوع الجاري من اعتقال شاذ جنسي ملقب بـ ''مول الموتور''، لتورطه في ممارسة الجنس على طفل بعد أن استدرجه مقابل منحه 5 دراهم.

"شوف تيفي"



تمكنت مصالح الدرك الملكي بدوار الجديد بالفقيه بنصالح، خلال الأسبوع الجاري من اعتقال شاذ جنسي ملقب بـ "مول الموتور"، لتورطه في ممارسة الجنس على طفل بعد أن استدرجه مقابل منحه 5 دراهم.

وحسب مصادر محلية فإن الطفل وفور انتهاء العملية الجنسية الشاذة، سرق لـ "مول الموتور" هاتفه النقال، ما جعل هذا الأخير يقوم بمطاردته من أجل القبض عليه، لكن الطفل قرر الاحتماء والاختباء في منزل أسرته.



وأضاف المصدر ذاته بأن الشاذ الجنسي حاول اقتحام منزل الطفل ما جعل أسرة هذا الأخير تدخل في معركة، انتهت فصولها بعد تدخل مصالح الدرك الملكي وفضح المستور .