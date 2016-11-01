هام.. هذه هي المناطق التي ستعرف تساقطات مطرية اليوم الأحد ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن يكون الطقس ممطرا، بصفة محلية، فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، والريف، والسايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وسوس، والأطلس ومناطقه

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن يكون الطقس ممطرا، بصفة محلية، فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، والريف، والسايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وسوس، والأطلس ومناطقه المجاورة إضافة إلى داخل البلاد والمنطقة الشرقية.

ويحتمل نزول بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة بالسفوح الشرقية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية.

أما الرياح فستهب معتدلة من الجنوب الغربي بالسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي وأحيانا من الغرب في معظمها بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 2 و6 درجات بمرتفعات الأطلس والريف وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 6 و11 درجة بجنوب المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، والريف وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 11 و16 درجة بمنطقة طنجة، واللوكوس والغرب والشاوية ودكالة وعبدة وسهول تادلة، وتانسيفت والحوز وسوس والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 15 و19 درجة بجنوب البلاد.

أما درجات الحرارة العليا فستتراوح ما بين 9 و13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 14 و21 درجة بالساحل المتوسطي، وشمال المنطقة الشرقية، والسايس، ومنطقة طنجة، واللوكوس، والغرب، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والشاوية ودكالة وعبدة والشياظمة وسهول تادلة والحوز والرحامنة وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 22 و25 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين طنجة وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان والعيون، وهائجا بالجنوب.