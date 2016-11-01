بالفيديو.. بعد طنجة، أكادير تتنفس تحت الماء ﻿

قطرات مطرية قليلة كانت كافية اليوم السبت إلى تحويل بعض الأحياء بمدينة أكادير إلى بِركة مائية، ما تسبب في ارتباك حركة المرور.

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قطرات مطرية قليلة كانت كافية اليوم السبت إلى تحويل بعض الأحياء بمدينة أكادير إلى بِركة مائية، ما تسبب في ارتباك حركة المرور.

الأمطار أدت إلى ظهور البنية التحتية المهترئة ببعض الأحياء بأكادير ويتعلق الأمر بكل من الحي المحمدي والباطوار وزنقة وجدة وبعض الأسواق المتواجدة بالمدينة، إذ بقيت مياه الامطار عالقة بجنبات الأرصفة مما أدى إلى الارتباك في حركة المرور، هذا وحسب مصادر محلية فإن الواقعة أجبرت التجار إلى إغلاق محلاتهم بسبب الفياضانات.

جدير بالذكر أن مدينة طنجة عرفت هي الأخرى في الأسابيع المنصرمة فيضانات قوية جراء الأمطار التي عرفتها بلادنا.