 بالفيديو.. فيضانات قوية تقطع الطريق الوطنية رقم 1 بين أكادير و الصويرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. بعد طنجة، أكادير تتنفس تحت الماء | مجتمع

بالفيديو.. بعد طنجة، أكادير تتنفس تحت الماء

بالفيديو.. فيضانات قوية تقطع الطريق الوطنية رقم 1 بين أكادير و الصويرة | مجتمع

بالفيديو.. فيضانات قوية تقطع الطريق الوطنية رقم 1 بين أكادير و الصويرة

خطير فضيحة مباشرة من سبت سايس‎.. الميكروب كايتباع للمواطن | مجتمع

خطير فضيحة مباشرة من سبت سايس‎.. الميكروب كايتباع للمواطن

العثور على جثة خمسيني مُقعد في ظروف غامضة بالعرائش | حوادث و حقوق

العثور على جثة خمسيني مُقعد في ظروف غامضة بالعرائش

مهندس مشا فيها وها بشحال حكمو عليه | حوادث و حقوق

''مهندس'' مشا فيها وها بشحال حكمو عليه

عاجل..وفاة شاب و إصابة آخر في حادثة سير مميتة نواحي البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..وفاة شاب و إصابة آخر في حادثة سير مميتة نواحي البيضاء

بالصورة..بعد خلافهما..محمد الخیاري وعبد الخالق فهيد في صورة رائعة علی البساط الأحمر بمهرجان مراکش | ثقافة و فنون

بالصورة..بعد خلافهما..محمد الخیاري وعبد الخالق فهيد في صورة رائعة علی البساط الأحمر بمهرجان مراکش

بالفيديو | فضيحة ماكياج العنف على دوزيم على قنوات عالمية وهذا هو تقرير CNN عنها | منوعات

بالفيديو | فضيحة ماكياج ''العنف '' على دوزيم على قنوات عالمية وهذا هو تقرير CNN عنها

عاجل و بالفيديو.. ثلاثة أشخاص يرسلون مواطنا في حالة غيبوبة إلى المستعجلات بعد تعنيفه بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل و بالفيديو.. ثلاثة أشخاص يرسلون مواطنا في حالة غيبوبة إلى المستعجلات بعد تعنيفه بالبيضاء

حوار مع الملك.. حلم ما يزال قائما

بالفيديو.. فيضانات قوية تقطع الطريق الوطنية رقم 1 بين أكادير و الصويرة

بتاريــخ : 4 دجنبر 2016 / 06:59 بالفيديو.. فيضانات قوية تقطع الطريق الوطنية رقم 1 بين أكادير و الصويرة | مجتمع
بالفيديو.. فيضانات قوية تقطع الطريق الوطنية رقم 1 بين أكادير و الصويرة
تسببت الأمطار الغزيرة التي عرفتها منطقة تمنار ضواحي إقليم الصويرة اليوم السبت في فيضانات قوية حيث اجتاحت السيول المناطق المجاورة ما تسبب في انقطاع الطريق الوطنية رقم 1 بين أكادير والصويرة، وهو

شوف تيفي

 

تسببت الأمطار الغزيرة التي عرفتها منطقة تمنار ضواحي إقليم الصويرة اليوم السبت في فيضانات قوية حيث اجتاحت السيول المناطق المجاورة ما تسبب في انقطاع الطريق الوطنية رقم 1 بين أكادير والصويرة، وهو الأمر الذي جعل عددا من مستعملي هذا المقطع الطرقي الإنتظار لساعات قبل أن تعود الطريق صالحة لمواصلة السير.

هذا وقد شهدت بدورها مدينة أكادير فياضانات اليوم أربكت حركة المرور بسبب مياه الأمطار التي بقيت عالقة بجنبات الأرصفة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

فياضانات أكادير صويرة الطريق الرئيسية مجتمع شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالفيديو.. بعد طنجة، أكادير تتنفس تحت الماء | مجتمع

بالفيديو.. بعد طنجة، أكادير تتنفس تحت الماء

خطير فضيحة مباشرة من سبت سايس‎.. الميكروب كايتباع للمواطن | مجتمع

خطير فضيحة مباشرة من سبت سايس‎.. الميكروب كايتباع للمواطن

احتفالات استثنائية للإمارات بعيدها الوطني بالمغرب | مجتمع

احتفالات استثنائية للإمارات بعيدها الوطني بالمغرب

رغم فظ الإعتصام... 10 آلاف إطار تربوي يعودون للإحتجاج من جديد بمراكش | مجتمع

رغم فظ الإعتصام... 10 آلاف إطار تربوي يعودون للإحتجاج من جديد بمراكش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

هزيمة مفاجئة لرئيس غامبيا في الانتخابات بعد تعهده بالبقاء في السلطة لمليار عام | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

هزيمة مفاجئة لرئيس غامبيا في الانتخابات بعد تعهده بالبقاء في السلطة لمليار عام

محامو وأنصار ترامب يحاولون منع إعادة فرز الأصوات في 3 ولايات أمريكية | قنوات أخرى

محامو وأنصار ترامب يحاولون منع إعادة فرز الأصوات في 3 ولايات أمريكية

سيول: مظاهرة ضخمة للمطالبة بتنحي الرئيس بارك غوين-هي | قنوات أخرى

سيول: مظاهرة ضخمة للمطالبة بتنحي الرئيس بارك غوين-هي

الصين تحتج على الاتصال الهاتفي بين ترامب وتساي وتشدد على التعامل بحذر مع قضية تايوان | قنوات أخرى

الصين تحتج على الاتصال الهاتفي بين ترامب وتساي وتشدد على التعامل بحذر مع قضية تايوان

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. بعد طنجة، أكادير تتنفس تحت الماء | مجتمع
منذ 2 ساعات

بالفيديو.. بعد طنجة، أكادير تتنفس تحت الماء

بالفيديو.. فيضانات قوية تقطع الطريق الوطنية رقم 1 بين أكادير و الصويرة | مجتمع

بالفيديو.. فيضانات قوية تقطع الطريق الوطنية رقم 1 بين أكادير و الصويرة

خطير فضيحة مباشرة من سبت سايس‎.. الميكروب كايتباع للمواطن | مجتمع

خطير فضيحة مباشرة من سبت سايس‎.. الميكروب كايتباع للمواطن

العثور على جثة خمسيني مُقعد في ظروف غامضة بالعرائش | حوادث و حقوق

العثور على جثة خمسيني مُقعد في ظروف غامضة بالعرائش

﻿ ﻿
أمس 21:52 GMT

سكوب:الفنان محمد الشوبي ومدیر أعمال المجرد السابق ''ضّاربو'' فمهرجان مراكش بسباب سعد لمجرد وها شنو وقع

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.