بالفيديو.. فيضانات قوية تقطع الطريق الوطنية رقم 1 بين أكادير و الصويرة ﻿

تسببت الأمطار الغزيرة التي عرفتها منطقة تمنار ضواحي إقليم الصويرة اليوم السبت في فيضانات قوية حيث اجتاحت السيول المناطق المجاورة ما تسبب في انقطاع الطريق الوطنية رقم 1 بين أكادير والصويرة، وهو

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تسببت الأمطار الغزيرة التي عرفتها منطقة تمنار ضواحي إقليم الصويرة اليوم السبت في فيضانات قوية حيث اجتاحت السيول المناطق المجاورة ما تسبب في انقطاع الطريق الوطنية رقم 1 بين أكادير والصويرة، وهو الأمر الذي جعل عددا من مستعملي هذا المقطع الطرقي الإنتظار لساعات قبل أن تعود الطريق صالحة لمواصلة السير.

هذا وقد شهدت بدورها مدينة أكادير فياضانات اليوم أربكت حركة المرور بسبب مياه الأمطار التي بقيت عالقة بجنبات الأرصفة.