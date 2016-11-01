العثور على جثة خمسيني مُقعد في ظروف غامضة بالعرائش ﻿

عثرت ليلة اليوم السبت عائلة خمسيني مُقعد ميتا داخل شقته بالمدينة القديمة بالعرائش في ظروف غامضة.

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عثرت ليلة اليوم السبت عائلة خمسيني مُقعد ميتا داخل شقته بالمدينة القديمة بالعرائش في ظروف غامضة.

وحسب مصادر محلية فإن الهالك قيد حياته كان يقطن بالبيت الذي وُجد به متوفيا لوحده، وفور العثور على جثته تم إشعار المصالح الأمنية للإلتحاق إلى عين المكان ومباشرة التحريات.

ومن جهتها نقلت الوقاية المدنية الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي للامريم بالعرائش لإخضاعه للتشريح الطبي.