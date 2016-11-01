''مهندس'' مشا فيها وها بشحال حكمو عليه ﻿

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بعد أن تمت متابعته من طرف النيابة العامة بتزوير أختام الدولة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها في النصب، حكمت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء على شخص ملقب بـ"المهندس" وذلك بعشر سنوات نافذة و20 ألف درهم غرامة.
وكشف مصدر مطلع أن "المهندس" له عدة سوابق في النصب والاحتيال، وله صلة بملفات أخرى متعلقة بنفس التهمة، كانت تسطو على الوكالات البنكية والمالية وذلك بالاستعانة بأختام مزورة.
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