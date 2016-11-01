 عاجل..وفاة شاب و إصابة آخر في حادثة سير مميتة نواحي البيضاء ﻿
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عاجل..وفاة شاب و إصابة آخر في حادثة سير مميتة نواحي البيضاء

بتاريــخ : 4 دجنبر 2016 / 03:18 عاجل..وفاة شاب و إصابة آخر في حادثة سير مميتة نواحي البيضاء | حوادث و حقوق
عاجل..وفاة شاب و إصابة آخر في حادثة سير مميتة نواحي البيضاء
علمت''شوف تيفي'' قبل قليل أن حادثة سير مميتة تسببت في مقتل شاب و إصابة صديقه بجروح خطيرة ،سجلت نواحي مدينة الدار البيضاء.

شوف تيفي


علمت"شوف تيفي" قبل قليل أن حادثة سير مميتة تسببت في مقتل شاب و إصابة صديقه بجروح خطيرة ،سجلت نواحي مدينة الدار البيضاء.

و تعود تفاصيل الحادثة المميتة حسب مصادرنا،عندما اصطدم الضحية بحواجز الأشغال الخاصة في الطريق الجديدة بعدما فقد التحكم بالمقود لتنقلب سيارته بفعل الاصطدام.

و قد حلت عناصر الوقاية المدنية التي نقلت المصاب إلى مستعجلات ابن رشد في حالة خطيرة بينما تم نقل جثة صديقه إلى مستودع الأموات.

ترقبوا تفاصيل هذه الحادثة بالفيديو..

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عاجل وفاة إصابة حادثة سير مميتة البيضاء

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