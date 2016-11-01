بالصورة..بعد خلافهما..محمد الخیاري وعبد الخالق فهيد في صورة رائعة علی البساط الأحمر بمهرجان مراکش ﻿

نشر الفنان المغربي الکوميدي عبد الخالق فهيد الیوم السبت عبر صفحته الخاصة بالفیسبوک صورة له رفقة رفیق دربه في الکومیدیا محمد الخیاری خلال مرورهما علی البساط الأحمر ضمن افتتاح مهرجان السینما بمراکش

شوف تیفی نشر الفنان المغربي الکوميدي عبد الخالق فهيد الیوم السبت عبر صفحته الخاصة بالفیسبوک صورة له رفقة رفیق دربه في الکومیدیا محمد الخیاری خلال مرورهما علی البساط الأحمر ضمن افتتاح مهرجان السینما بمراکش في دورته السادسة عشر.

وظهر الکومیدیین فهید والخیاری في صورة معبرة تختزل الحب الأخوي بین عملاقیین قدما الکومیدیا الرائعة للساحة الفنیة المغربیة.