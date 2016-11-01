عاجل و بالفيديو.. ثلاثة أشخاص يرسلون مواطنا في حالة غيبوبة إلى المستعجلات بعد تعنيفه بالبيضاء ﻿

اعترض ثلاثة أشخاص في العشرينيات من عمرهم مساء اليوم السبت سبيل رجل ثلاثيني على مستوى شارع لالة الياقوت بالقرب من الثكنة العسكرية «القشلة» بالدارالبيضاء، وذلك بغرض سلبه حاجياته وممتلكاته الخاصة.

شوف تيفي

اعترض ثلاثة أشخاص في العشرينيات من عمرهم مساء اليوم السبت سبيل رجل ثلاثيني على مستوى شارع لالة الياقوت بالقرب من الثكنة العسكرية «القشلة» بالدارالبيضاء، وذلك بغرض سلبه حاجياته وممتلكاته الخاصة.

وحسب شهود عيان فإن الضحية الذي كان حسبهم في حالة سكر طافح حاول مقاومة المعتديين ليدخل في عراك معهم، حيث تعرض للضرب المبرح والتعنيف.

الشجار نتج عن ضربة قوية على مستوى عين الضحية أردته أرضا ليسقط على رأسه مدرجا في دمائه.

وأضاف مصدر شوف تيفي أن الأخير وعند حلول الوقاية المدنية إلى عين المكان كان الضحية قد دخل في غيبوبة مما استدعى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى مولاي يوسف بالبيضاء.

أما من جهة المعتديين فإنهم ولحدود الساعة مازالوا في حالة فرار.