بالفيديو، خطير وصادم.. مطالب بفتح تحقيق في الاعتداء على طفلة مصابة بالتوحد ﻿

تعرضت أمس الجمعة الطفلة أسماء المصابة بالتوحد للتعنيف والضرب المبرح بعنف وبأسلوب همجي، من طرف رئيس ''جمعية بسمة للتوحد''، وذلك في مدرسة رابعة العدوية بأولاد تايمة.

شوف تيفي

تعرضت أمس الجمعة الطفلة أسماء المصابة بالتوحد للتعنيف والضرب المبرح بعنف وبأسلوب همجي، من طرف رئيس ''جمعية بسمة للتوحد''، وذلك في مدرسة رابعة العدوية بأولاد تايمة.

وكشف الفيديو المصور لهذا المشهد الصادم رئيس الجمعية وهو ينهال بالضرب على تلميذة قيل أنها مصابة بالتوحد وتدرس في نفس المؤسسة، حيث جرى المشهد أمام أعين التلاميذ والأطر التربوية العاملة بالمدرسة التعليمية بأولاد تايمة بإقليم تارودانت.

وخلف هذا الفيديو هلعا ورعبا في نفوس التلاميذ واستياء الأساتذة العاملين بالمؤسسة، الذي استنكروا ما قام به الشخص المذكور مطالبين بفتح تحقيق في النازلة نظرا للوضعية الصحية التي تعاني منها الطفلة أسماء.