''شريط إباحي'' يقود زوجة وخليلها إلى الإعتقال من أجل الخيانة الزوجية والإبتزاز'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن إنزكان،تمكنت يوم أمس الجمعة من إيقاف شخص، من أجل الخيانة الزوجية والابتزاز، والإدلاء بهوية مزيفة، بعد علاقة جنسية غير شرعية مع

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن إنزكان،تمكنت يوم أمس الجمعة من إيقاف شخص، من أجل الخيانة الزوجية والابتزاز، والإدلاء بهوية مزيفة، بعد علاقة جنسية غير شرعية مع إمرأة متزوجة.

وأفادت ذات المصادر، أن المشتبه فيه ثم إيقافه بحي ''لابيركولا'' بعد نصب كمين له، عقب توصل مصلحة الشرطة القضائية بشكاية من شخص يصرح من خلالها تعرضه للإبتزاز مرات عدة من شخص يزعم توفره على شريط إباحي لزوجته، حيث إعترف المشتبه فيه بإقامة علاقة جنسية غير شرعية مع زوجة المشتكي، نافيا توفره على شريط يوثق ذلك، مبررا ابتزازه للمشتكي إلى رغبته في الحصول على المال.

وحسب ذات المصادر، فقد تبين من خلال البحث أن الموقوف أدلى بهوية مزيفة بغية تضليل مصالح الأمن، حيث اتضح أن المعني بالأمر مبحوث عنه في قضايا جارية لدى مصالح الأمن بتارودانت وكذا لدى الدرك الملكي بأكادير، تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد.

وكشفت ذات المصادر، عن توقيف عناصر الشرطة خليلته، التي أصر زوجها على متابعتها أمام العدالة من أجل الخيانة الزوجية، حيث جرى الاحتفاظ بالموقوفَيْن تحت الحراسة النظرية في انتظار تقديمهما أمام العدالة فور انتهاء البحث.