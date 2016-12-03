بالصور..رغم التساقطات المطرية جمهور غفیر في انتظار مجموعة الفناير ضمن اختتام مهرجان الخمیسات ﻿

شوف تیفی:م.جعدود
رغم الأمطار التي تتساقط في هذه اللحظات على مدينة الخميسات إلا أن جمهور المدینة حضر بکثافة للاستمتاع بأداء المجموعة الغنائیة المراکشیة الفناير،التي ستحيي بعد لحظات السهرة الختامية للمهرجان في دورته الأولى.
وجدير بالذکر أن الفناير قدموا أغنیة رائعة خلال مؤتمر المناخ الکوب 22 أمام الملک محمد السادس ''الأمیر نظیف'' کما قام الملک بالتصفیق لهم واستقبالهم بالقصر الملکي بالمدینة الحمرا۶.
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