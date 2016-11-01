سكوب:الفنان محمد الشوبي ومدیر أعمال المجرد السابق ''ضّاربو'' فمهرجان مراكش بسباب سعد لمجرد وها شنو وقع ﻿

علمت شوف تیفی من مصادر مطلعة،أن الفنان المغربی محمد الشوبی دخل فی نزاع حاد مع مدیر أعمال سعد المجرد السابق عصام وشمة خلال حضورهم في مهرجان السینما بمراکش في نسخته السادسة عشر مباشرة بعد السهرة

شوف تیفی

علمت شوف تیفی من مصادر مطلعة،أن الفنان المغربی محمد الشوبی دخل فی نزاع حاد مع مدیر أعمال سعد المجرد السابق عصام وشمة خلال حضورهم في مهرجان السینما بمراکش في نسخته السادسة عشر مباشرة بعد السهرة الافتتاحية



وأکدت ذات المصادر أن الشوبی وجه اللوم لوشمة و اعتبره السبب في دخول المعلم للسجن وأنه یقوم بالفیدیوهات فقط للشهرة ولیس للمساندة وهذا ما جعل عصام یرد علیه لتتطور القضیة إلی تبادل العنف أمام العدید من الفنانین.

ومباشرة بعد هذا النزاع طالب الفنان الشوبي من إدارة المهرجان منع وشمة من حضور فعاليات هذه الدورة الشيء الذي يتدارسه المنظمون





