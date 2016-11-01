إنفراد : إحتقان بين أطر الصحة بعد قرار عرض طبيبة على المجلس التأديبي بالدار البيضاء ﻿

كشفت مصادر نقابية عن قرار لمندوبية الصحة بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء بعرض طبيبة الثلاثاء المقبل على المجلس التأديبي بعد رفضها المشاركة في تغطية صحية لإحدى التظاهرات

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كشفت مصادر نقابية عن قرار لمندوبية الصحة بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء بعرض طبيبة الثلاثاء المقبل على المجلس التأديبي لعدم حضورها في تغطية صحية لإحدى التظاهرات المنظمة من طرف هيئات المجتمع المدني.

وأفادت ذات المصادر، أن القرار الذي إتخذته المندوبة جاء لعدم حضور الطبيبة في التغطيات الصحية لإحدى التظاهرات المنظمة من طرف فعاليات المجتمع المدني، حيث أن الطبيبة المعنية بالأمر لم تتوصل كتابيا بقرار مشاركتها في المهمة.

وأوضح ذات المصدر، أن قرار مسؤولي الصحة بالمندوبية ببدء إجراءات إحالة الطبيبة على المجلس التأديبي إنطلاقا من الثلاثاء المقبل، قرار غير سليم من الناحية القانونية ويمكن وصفه ''بالشطط في إستعمال السلطة'' ضد الطبيبة، حيث أن رسالة سابقة لوزير الصحة الحسين الوردي المؤرخة بيوم 18 يونيو 2012، تؤكد تحفيز الأطر الطبية المشاركة في التظاهرات التي ينظمها المجتمع المدني عبر تحفيزات مادية، وليس التهديد بالعقاب.

وأضاف ذات المصدر، أن نقاشا حادا بين الأطر التابعة للمديرية الجهوية للصحة بالدار البيضاء –سطات، طفا على السطح مؤخرا حول التعويضات التي يحصل عليها الأطباء المشاركون في التظاهرات المنظمة من طرف فعاليات المجتمع المدني.





