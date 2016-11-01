لأول مرة في تاريخ مهرجان السينما بمراكش..غياب نزهة الركراكي و البشير عبدو عن البساط الأحمر و السبب اعتقال سعد لمجرد ﻿

شاءت الأقدار أن يغيبا الكوبل المغربي نزهة الركراكي و البشير عبدو عن البساط الأحمر لمهرجان مراكش السينمائي بسبب تواجدها بباريس بعد اعتقال ابنهما المدلل الفنان المغربي سعد لمجرد بتهمة اغتصاب فتاة

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شاءت الأقدار أن يغيبا الكوبل المغربي نزهة الركراكي و البشير عبدو عن البساط الأحمر لمهرجان مراكش السينمائي بسبب تواجدها بباريس بعد اعتقال ابنهما المدلل الفنان المغربي سعد لمجرد بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية.

و قد لاحظت مجموعة من وسائل الاعلام العربية التي تغطي النسخة الـ16 عشر من مهرجان مراكش السينمائي، هذا الغياب و أشارت له من خلال مقالات أكدت أن نزهة الركراكي و البشير عبدو توصلا بدعوة لحضور المهرجان إلا أن أزمتهما حالت دون ذلك.

وكانا الفنانين نزهة الركراكي و البشير عبدو قد انتقلا إلى باريس أكتوبر الماضي بعدما ألقت الشرطة الفرنسية القبض على ابنهما بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية.



