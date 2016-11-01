رغم فظ الإعتصام... 10 آلاف إطار تربوي يعودون للإحتجاج من جديد بمراكش ﻿

أكد عبد الله الناصري عضو المجلس الوطني ل 10 ألاف إطار تربوي، أن الأطر ستعود إلى الإعتصام من جديد بعد التدخل الأمني على الساعة الواحدة من صباح اليوم السبت. وأضاف الناصري، أن الأطر تتفاوض مع الجهات

شوف تيفي



أكد عبد الله الناصري عضو المجلس الوطني ل 10 ألاف إطار تربوي، أن الأطر ستعود إلى الإعتصام من جديد بعد التدخل الأمني على الساعة الواحدة من صباح اليوم السبت.

وأضاف الناصري، أن الأطر تتفاوض مع الجهات الأمنية من أجل استرجاع كل ما تمت مصادرته من هواتف نقالة و حواسيب خاصة الشواهد والدبلومات، حيث تم تكوين لجنة لذات الغرض.

و صرح ذات العضو بالمجلس الوطني لعشرة آلاف إطار في إتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' أن الأطر تلتحق في هذه الأثناء بساحة جامع الفنا و الإعتصام بها من جديد بعد ليلة وصفها بالعنيفة جراء التدخل الأمني القوي الذي خلف إصابات بليغة في صفوف المعتصمين فاقت 20 مصابا.

و كانت ساحة جامع الفنا قد شهدت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، تدخلا أمنيا واسعا، لفظ إعتصام الأطر بها منذ ما يقارب الشهر و النصف حيث لم تمنع الأحداث الدولية التي تعرفها المدينة الحمراء في هذه الأيام من توقف الأطر لاحتجاجاتهم المطالبة بالإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية.



