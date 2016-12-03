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عاجل و بالصور:نايضة في مستعجلات ابن رشد بالدار البيضاء و ها شنو وقع بسباب مباراة الكلاسيكو

بتاريــخ : 3 دجنبر 2016 / 18:55 عاجل و بالصور:نايضة في مستعجلات ابن رشد بالدار البيضاء و ها شنو وقع بسباب مباراة الكلاسيكو | مجتمع
عاجل و بالصور:نايضة في مستعجلات ابن رشد بالدار البيضاء و ها شنو وقع بسباب مباراة الكلاسيكو
عاشت مستعجلات ابن رشد بمدينة الدار البيضاء مساء اليوم السبت نوعا من التسيب و الإهمال و الفوضى حسب عدد كبير من المرضى.

شوف تيفي:
عاشت مستعجلات ابن رشد بمدينة الدار البيضاء مساء اليوم السبت نوعا من التسيب و الإهمال و الفوضى حسب عدد كبير من المرضى.

و حسب تصريحات صادمة لمرضى قدموا للمستشفى من أجل التطبيب، لشوف تيفي،استنكروا عدم تواجد الأطر الطبية من ممرضين و أطباء في المستعجلات وقت مباراة الكلاسيكو.

و أثناء المباراة شوهدت إحدى الممرضات داخل المستشفى و هي تتابع عبر هاتفها النقال مباراة الكلاسيكو و غير مكترثة تماما بالمرضى الذين قدِموا إلى المستشفى بهدف العلاج.

و سنوافيكم بتفاصيل هذا الخبر بالفيديو..
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شوف تيفي المغرب مستعجلات ابن رشد استنكار فوى تسيب

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