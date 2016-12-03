بالصور :بن كيران يترأس إجتماعا إستثنائيا لمنتخبي حزب العدالة والتنمية بالرباط ﻿

ترأس رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، اجتماعا استثنائيا للمكتب التنفيذي لمؤسسة منتخبي العدالة والتنمية، صباح اليوم السبت 03 دجنبر الجاري بالمقر المركزي للحزب

شوف تيفي



ترأس رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، اجتماعا استثنائيا للمكتب التنفيذي لمؤسسة منتخبي العدالة والتنمية، صباح اليوم السبت 03 دجنبر الجاري بالمقر المركزي للحزب بالرباط.

وأفاد الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية في تصريح مسجل لسعيد خيرون المدير العام للمؤسسة، بأن جدول أعمال اللقاء تضمن مجموعة من النقط ذات طبيعة تأطيرية وتكوينية لفائدة المنتخبين، منها على سبيل الذكر الإعداد ليوم17 دجنبر الذي سيعرف تنظيم لقاء وطني لرؤساء الجماعات والمقاطعات وسيتمحور حول مستجدات مجال التعمير.

من جهة ثانية، كشف مصدر مطلع ''لشوف تيفي'' أن الإجتماع الذي ترأسه بن كيران ناقش مجموعة من ملفات المنتخبين التابعين للحزب على المستوى الوطني، موضحا أن بن كيران أسر أثناء اللقاء بكون مفاوضات تشكيل الحكومة مازالت تراوح مكانها.

وأضاف ذات المصدر، أن إجتماعا موسعا بين القيادات التنظيمية لثلاثة أحزاب وهي العدالة والتنمية والإستقلال والتقدم والإشتراكية، ستجتمع في الأيام القليلة المقبلة، لطرح رؤيتها للوضعية السياسية الحرجة التي تمر منها البلاد.