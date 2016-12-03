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بعد تامر حسني.. صورة أخرى لزينة الداودية قبل الشهرة تخلق الجدل عبر الفايسبوك

بتاريــخ : 3 دجنبر 2016 / 18:10 بعد تامر حسني.. صورة أخرى لزينة الداودية قبل الشهرة تخلق الجدل عبر الفايسبوك | ثقافة و فنون
بعد تامر حسني.. صورة أخرى لزينة الداودية قبل الشهرة تخلق الجدل عبر الفايسبوك
تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك اليوم السبت بشكل كبير صورة قيل إنها تعود للفنانة الشعبية زينة الداودية قبل الشهرة، حيث لاقت إعجاب البعض وسخرية البعض الآخر.

شوف تيفي

 تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك اليوم السبت بشكل كبير صورة قيل إنها تعود للفنانة الشعبية زينة الداودية قبل الشهرة، حيث لاقت إعجاب البعض وسخرية البعض الآخر.

و تعرضت الداودية من خلال هذه الصورة لموجة من السخرية من قبل نشطاء مواقع التواصل، بين ما اعتبرها صادمة و آخرين طالبوا بالكف عن نشر كثل هذه الصور.

و ظهرت الداودية في الصورة ''أيام الزلطة'' قبل الشهرة بدون مساحيق التجميل و بلبلاس جد عادي،عكس الذي تظهر به بعدما أصبحت مشهورة

 هذا وقد أصدرت الداودية مؤخرا أغنيتها الجديدة بعنوان رونديفو والتي تعاملت فيها مع الموسيقي دي جي فان حيث لقيت نسبة متابعة عالية.

 صورة أخرى لزينة الداودية قبل الشهرة تخلق الجدل عبر الفايسبوك

 

 

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الداودية صورة قبل الشهرة شوف تيفي

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