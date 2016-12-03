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منع مخرج مغربي من ولوج قاعة مهرجان الفيلم الدولي بمراكش وها علاش

بتاريــخ : 3 دجنبر 2016 / 17:38 منع مخرج مغربي من ولوج قاعة مهرجان الفيلم الدولي بمراكش وها علاش | ثقافة و فنون
منع مخرج مغربي من ولوج قاعة مهرجان الفيلم الدولي بمراكش وها علاش
من جديد عادت إدارة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش لإثارة الجدل، وذلك بسبب منع مخرج مغربي معروف من دخول قصر المؤتمرات الذي يحتضن فعاليات الافتتاح رغم توفره على دعوة رسمية من إدارة هذا المهرجان

شوف تيفي:

من جديد عادت إدارة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش لإثارة الجدل، وذلك بسبب منع مخرج مغربي معروف من دخول قصر المؤتمرات الذي يحتضن فعاليات الافتتاح رغم توفره على دعوة رسمية من إدارة هذا المهرجان السينمائي.

ويرجع السبب حسب مصدر مطلع أن المخرج وصل متأخرا فوجد نفسه ممنوعا من الدخول رغم حمله لدعوة حضور الافتتاح، حيث تم منعه من طرف رجال الأمن الخاص وهو ما خلف استياء واسعا بعد أن وجد نفسه وسط عامة الناس ممنوعا من دخول قاعة الافتتاح.
جدير بالذكر أن السينما المغربية غائبة عن الدورة 16 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش الشيء الذي انتقده الكثير من الفنانين والنقاد والمتتبعين للفن السابع.

 

 

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المهرجان الدولي للفيلم بمراكش المغرب شوف تيفي مخرج افتتاح

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