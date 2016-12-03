بعد احتجاجات فاس داخل مسجد ابن تاشفين..حركة التوحيد والإصلاح تمنع على أعضائها الإحتجاج بالمساجد ﻿

أمر المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، هيئات الحركة وأعضائها، ''الامتناع الكلي عن تنظيم وقفات أمام المساجد، سواء كان موضوعها متعلقا بقضية محلية أو وطنية

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أمر المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، هيئات الحركة وأعضائها، ''الامتناع الكلي عن تنظيم وقفات أمام المساجد، سواء كان موضوعها متعلقا بقضية محلية أو وطنية أو قضايا الأمة''.

وجاءت دعوة المكتب التنفيذي عبر بلاغ موقع من طرف القيادي بالحركة ''أوس رمال'' الذي نفى في تصريح للموقع الرسمي للحركة عن إنتساب المحتجين أتناء صلاة الجمعة بمسجد يوسف بن تاشفين بمدينة فاس، على خلفية توقيف إمام المسجد ''محمد أبيض'' بقرار من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وكشف البلاغ أن الحركة، تعتبر ''كلّ زجّ بالمساجد في أي شكل من أشكال الاحتجاج تصرّف غير مسؤول لا يمكن أن يأتي إلاّ بنتائج سلبية على حرمة بيوت الله من جهة وعلى تديّن المواطنين بشكل عامّ، وتبقى المسؤولية في مثل هذه التّصرّفات على مرتكبيها ومقترفيها''.

وجدد البلاغ تذكيره لأعضاء الحركة ''بالتوجيهات السابقة التي ما فتئ ينبه عليها في مناسبات متعددة، ويجدد الدعوة لهيئات الحركة وأعضائها إلى الامتناع الكلي عن تنظيم وقفات أمام المساجد، سواء كان موضوعها متعلقا بقضية محلية أو وطنية أو قضايا الأمة، لأن تنظيم أمثال هذه الوقفات وغيرها من المسيرات والمهرجانات أمر ممكن في فضاءات وأماكن أخرى في إطار القوانين الجاري بها العمل'' حسب تعبير البلاغ.