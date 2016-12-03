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بالفيديو..مديرية الأرصاد الجوية :هذه هي أسباب النشرة الإنذارية

بتاريــخ : 3 دجنبر 2016 / 17:00 بالفيديو..مديرية الأرصاد الجوية :هذه هي أسباب النشرة الإنذارية | مجتمع
بالفيديو..مديرية الأرصاد الجوية :هذه هي أسباب النشرة الإنذارية
بعد النشرة الانذارية التي نشرتها مديرية الأرصاد الجوية،كشف الحسين يوعابد مسؤول التواصل بمديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أن أحوال الطقس بالبلاد ستكون ممطرة وذلك فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية

شوف تيفي

 بعد النشرة الانذارية التي نشرتها مديرية الأرصاد الجوية،كشف الحسين يوعابد مسؤول التواصل بمديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أن أحوال الطقس بالبلاد ستكون ممطرة وذلك فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، والريف، والسايس، والمناطق المجاورة إضافة إلى داخل البلاد والمنطقة الشرقية كما أن الأمطار ستكون معتدلة إلى محليا قوية، على شكل زخات رعدية خلال الليلة المقبلة وغدا صباحا بكل من مناطق الشياضمة وسوس والريف ومرتفعات الأطلسين المتوسط والكبير.

أما بخصوص المناطق التي ستعرف هذه الزخات الرعدية المحلية فيتعلق الأمر بكل من أكادير،إنزكان،ايت ملول،بني ملال،صويرة، تارودانت،شفشاون، إفران،العرئش،القنيطرة..

أما بالنسبة للزخات الرعدية المعتدلة ستهم كل من شتوكة ايت باها،الجديدة،اسفي،طنجة..

 وأضاف يوعابد أن الإستقرار الجوي سيرجع تدريجيا يوم الثلاثاء المقبل.

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استقرار الجوي يوعابد الطقس الثلاثاء أمطار شوف تيفي

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