 صادم...خمسيني يجهز على زوجته الشابة بسكين في المحطة الطرقية لإنزكان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد تامر حسني.. صورة أخرى لزينة الداودية قبل الشهرة تخلق الجدل عبر الفايسبوك | ثقافة و فنون

بعد تامر حسني.. صورة أخرى لزينة الداودية قبل الشهرة تخلق الجدل عبر الفايسبوك

توضيح من ولاية الدار البيضاء:التصريحات الواردة مجددا في شرائط فيديو بخصوص إعادة إيواء حي صفيحي بالدار البيضاء تتضمن مجموعة من المغالطات | حوادث و حقوق

توضيح من ولاية الدار البيضاء:التصريحات الواردة مجددا في شرائط فيديو بخصوص إعادة إيواء حي صفيحي

منع مخرج مغربي من ولوج قاعة مهرجان الفيلم الدولي بمراكش وها علاش | ثقافة و فنون

منع مخرج مغربي من ولوج قاعة مهرجان الفيلم الدولي بمراكش وها علاش

بعد احتجاجات فاس داخل مسجد ابن تاشفين..حركة التوحيد والإصلاح تمنع على أعضائها الإحتجاج بالمساجد | بوليتيك

بعد احتجاجات فاس داخل مسجد ابن تاشفين..حركة التوحيد والإصلاح تمنع على أعضائها الإحتجاج بالمساجد

بالفيديو..مديرية الأرصاد الجوية :هذه هي أسباب النشرة الإنذارية | مجتمع

بالفيديو..مديرية الأرصاد الجوية :هذه هي أسباب النشرة الإنذارية

صادم...خمسيني يجهز على زوجته الشابة بسكين في المحطة الطرقية لإنزكان | حوادث و حقوق

صادم...خمسيني يجهز على زوجته الشابة بسكين في المحطة الطرقية لإنزكان

عزيمان في قلب عاصفة إلغاء مجانية التعليم ودائرة الإدانة تتسع | بوليتيك

عزيمان في قلب عاصفة إلغاء مجانية التعليم ودائرة الإدانة تتسع

بالصورة: حرارة بوسة لممثلين بمراكش في لحظة احتضان.. تغطي على حرارة الأطر المعطلة في لحظة احتقان | مجتمع

بالصورة: حرارة ''بوسة'' لممثلين بمراكش في لحظة احتضان.. تغطي على حرارة الأطر المعطلة في لحظة احتقان

خاص : الأحرار يتحالف مع البام ويتسبب في إقالة مستشارة من حزب البيجيدي | بوليتيك

خاص : الأحرار يتحالف مع ''البام'' ويتسبب في إقالة مستشارة من حزب ''البيجيدي''

حوار مع الملك.. حلم ما يزال قائما

صادم...خمسيني يجهز على زوجته الشابة بسكين في المحطة الطرقية لإنزكان

بتاريــخ : 3 دجنبر 2016 / 16:37 صادم...خمسيني يجهز على زوجته الشابة بسكين في المحطة الطرقية لإنزكان | حوادث و حقوق
صادم...خمسيني يجهز على زوجته الشابة بسكين في المحطة الطرقية لإنزكان
وكشفت مصادر خاصة ''لشوف تيفي'' أن الزوج الذي يبلغ من العمر 50 سنة، كان يشتغل في صفوف القوات المسلحة الملكية لسنوات قليلة قبل طرده، حيث دخل في صراع أسري مع زوجته التي تبلغ من العمر حوالي 30 سنة بمقر

شوف تيفي 

في مشهد مؤلم، قام شخص بطعن زوجته بواسطة سكين على مستوى القلب في الشارع العام وأمام المارة بالمحطة الطرقية لإنزكان زوال اليوم السبت 4 دجنبر 2016.

وكشفت مصادر خاصة ''لشوف تيفي'' أن الزوج الذي يبلغ من العمر 50 سنة، كان يشتغل في صفوف القوات المسلحة الملكية لسنوات قليلة قبل طرده، حيث دخل في صراع أسري مع زوجته التي تبلغ من العمر حوالي 30 سنة بمقر سكناهما بمنطقة القليعة التابعة لإقليم إنزكان أيت ملول.

وأضافت ذات المصادر، أن الزوجة الضحية، غادرت بيت الزوجية رفقة إبنها، بعد خلافات ومشاكل عائلية عمرت لشهور عديدة، حيث تفاجأت الزوجة صبيحة اليوم من زوجها وهو يوجه لها طعنة قاتلة على مستوى القلب، بالمحطة الطرقية لإنزكان في مشهد مأساوي إستنكره المارون حسب إفادة شاهد عيان ''لشوف تيفي''.

وتمكنت السلطات الأمنية بإنزكان من توقيف الجاني الذي تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه في أفق عرضه على السلطات القضائية المختصة، فيما فارقت الضحية الحياة رغم نقلها بشكل سريع وهي مدرجة في دمائها نحو المستشفى الإقليمي لإنزكان القريب من مكان حدوث الفاجعة.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الضحية إنزكان الجاني المستشفى القليعة القتل الزوج شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

توضيح من ولاية الدار البيضاء:التصريحات الواردة مجددا في شرائط فيديو بخصوص إعادة إيواء حي صفيحي بالدار البيضاء تتضمن مجموعة من المغالطات | حوادث و حقوق

توضيح من ولاية الدار البيضاء:التصريحات الواردة مجددا في شرائط فيديو بخصوص إعادة إيواء حي صفيحي بالدار البيضاء تتضمن مجموعة من المغالطات

عاجل:القرطاس من جديد بسلا و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل:القرطاس من جديد بسلا و هذه التفاصيل

عاجل و بالصور:بعد الدار البيضاء..سعودي قْتل عضو جماعي بمريرت في حادثة سير خطيرة و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور:بعد الدار البيضاء..سعودي قْتل عضو جماعي بمريرت في حادثة سير خطيرة و هذه التفاصيل

لهذه الأسباب أوقف الحموشي الشرطية بالرباط.. ذاك الشي للي دارت مستفز ومكيقبلوش لعقل | حوادث و حقوق

لهذه الأسباب أوقف الحموشي الشرطية بالرباط.. ''ذاك الشي للي دارت مستفز ومكيقبلوش لعقل''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو : خطير شاهد أول رد من فتاة سحرو ليها ولقاو تصورها في مقبرة !! | زووم
منذ 8 دقائق

بالفيديو : خطير شاهد أول رد من فتاة سحرو ليها ولقاو تصورها في مقبرة !!

هدف برشلونة الاول لويس سواريز - برشلونة 1- 0 ريال مدريد 3/12/2016 | زووم

هدف برشلونة الاول لويس سواريز - برشلونة 1- 0 ريال مدريد 3/12/2016

قدور و عويشة - 16- دويرة زمان | زووم

قدور و عويشة - 16- دويرة زمان

شوفو أشنو وقع منين حصلات مغربية صاحبها مع وحدة آخرى فكازا/التفرشيخ/البوليس/الروينة | بــووز

شوفو أشنو وقع منين حصلات مغربية صاحبها مع وحدة آخرى فكازا/التفرشيخ/البوليس/الروينة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بعد تامر حسني.. صورة أخرى لزينة الداودية قبل الشهرة تخلق الجدل عبر الفايسبوك | ثقافة و فنون
منذ 21 دقيقة

بعد تامر حسني.. صورة أخرى لزينة الداودية قبل الشهرة تخلق الجدل عبر الفايسبوك

توضيح من ولاية الدار البيضاء:التصريحات الواردة مجددا في شرائط فيديو بخصوص إعادة إيواء حي صفيحي بالدار البيضاء تتضمن مجموعة من المغالطات | حوادث و حقوق

توضيح من ولاية الدار البيضاء:التصريحات الواردة مجددا في شرائط فيديو بخصوص إعادة إيواء حي صفيحي

منع مخرج مغربي من ولوج قاعة مهرجان الفيلم الدولي بمراكش وها علاش | ثقافة و فنون

منع مخرج مغربي من ولوج قاعة مهرجان الفيلم الدولي بمراكش وها علاش

بعد احتجاجات فاس داخل مسجد ابن تاشفين..حركة التوحيد والإصلاح تمنع على أعضائها الإحتجاج بالمساجد | بوليتيك

بعد احتجاجات فاس داخل مسجد ابن تاشفين..حركة التوحيد والإصلاح تمنع على أعضائها الإحتجاج بالمساجد

﻿ ﻿
أمس 23:29 GMT

تحليل: هذه هي الخطبة التي توقف بسببها أبياط خطيب مسجد يوسف بن تاشفين بفاس..

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.