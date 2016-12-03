صادم...خمسيني يجهز على زوجته الشابة بسكين في المحطة الطرقية لإنزكان ﻿

وكشفت مصادر خاصة ''لشوف تيفي'' أن الزوج الذي يبلغ من العمر 50 سنة، كان يشتغل في صفوف القوات المسلحة الملكية لسنوات قليلة قبل طرده، حيث دخل في صراع أسري مع زوجته التي تبلغ من العمر حوالي 30 سنة بمقر

شوف تيفي

في مشهد مؤلم، قام شخص بطعن زوجته بواسطة سكين على مستوى القلب في الشارع العام وأمام المارة بالمحطة الطرقية لإنزكان زوال اليوم السبت 4 دجنبر 2016.

وكشفت مصادر خاصة ''لشوف تيفي'' أن الزوج الذي يبلغ من العمر 50 سنة، كان يشتغل في صفوف القوات المسلحة الملكية لسنوات قليلة قبل طرده، حيث دخل في صراع أسري مع زوجته التي تبلغ من العمر حوالي 30 سنة بمقر سكناهما بمنطقة القليعة التابعة لإقليم إنزكان أيت ملول.

وأضافت ذات المصادر، أن الزوجة الضحية، غادرت بيت الزوجية رفقة إبنها، بعد خلافات ومشاكل عائلية عمرت لشهور عديدة، حيث تفاجأت الزوجة صبيحة اليوم من زوجها وهو يوجه لها طعنة قاتلة على مستوى القلب، بالمحطة الطرقية لإنزكان في مشهد مأساوي إستنكره المارون حسب إفادة شاهد عيان ''لشوف تيفي''.

وتمكنت السلطات الأمنية بإنزكان من توقيف الجاني الذي تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه في أفق عرضه على السلطات القضائية المختصة، فيما فارقت الضحية الحياة رغم نقلها بشكل سريع وهي مدرجة في دمائها نحو المستشفى الإقليمي لإنزكان القريب من مكان حدوث الفاجعة.