عزيمان في قلب عاصفة إلغاء مجانية التعليم ودائرة الإدانة تتسع ﻿

انضمت النقابة الوطنية للتعليم العالي بمجلس جامعة محمد الخامس إلى الغاضبين مما صدر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين بإلغاء مجانية التعليم والتي وضعت عزيمان في قفص الاتهام، وطالبت بعدم أجرأة

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انضمت النقابة الوطنية للتعليم العالي بمجلس جامعة محمد الخامس إلى الغاضبين مما صدر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين بإلغاء مجانية التعليم والتي وضعت عزيمان في قفص الاتهام، وطالبت بعدم أجرأة وتفعيل هذا الرأي الذي يضرب في الصميم فلسفة التعليم العمومي.

وما زالت ردود الفعل تتوالى عقب هذا الرأي الصادر عن هيئة رسمية، حيث انسحب قبل ذلك مجموعة من الأعضاء المشكلون لهذا المجلس وهو ما ثمنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عم ارتياح كبير بعد دخول مجموعة من المؤسسات الرسمية على خط إلغاء مجانية التعليم الذي خلق البلبلة والجدل في أوساط التلاميذ والطلبة وأولياء الأمور.



