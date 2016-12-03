بالصورة: حرارة ''بوسة'' لممثلين بمراكش في لحظة احتضان.. تغطي على حرارة الأطر المعطلة في لحظة احتقان ﻿

كان الجو ماطرا، باردا تلفح فيه نسمات المساء زوار ساحة جامع لفنا الأسطورية.. الكل يبحث هناك عن دفء اللحظة من ''الحلايقية'' المبدعين، لعل نوادرهم ومهاراتهم في الحركة والخفة والحكي والغناء تبعث حرارة

شوف تيفي



كان الجو ماطرا، باردا تلفح فيه نسمات المساء زوار ساحة جامع لفنا الأسطورية.. الكل يبحث هناك عن دفء اللحظة من ''الحلايقية'' المبدعين، لعل نوادرهم ومهاراتهم في الحركة والخفة والحكي والغناء تبعث حرارة الألفة في الزمان لتجاوز الصقيع الذي يطبع المكان.. غير أنه بالمقابل، و غير بعيد عن الساحة الأسطورية، كان هناك احتقان ساخن، يبحث المساهمين فيه عن نسمة باردة، ليقينهم أن الاحتقان أحيانا قد ينتهي بـ''الهرمكة''.. تماشيا مع المثل القائل: ''سخونية الراس كترجع بالبرودة''.

بساحة جامع لفنا، كان خريجو البرنامج الحكومي ''10 آلاف إطار''، قد نظموا منذ أسابيع اعتصاما لاستغلال ثقل الساحة ورمزيتها العالمية، حتى يلفتوا النظر إلى قضية دمجهم في الوظيفة العمومية، مستغلين بعد مؤتمر المناخ ''كوب 22'' الحدث السينمائي الضخم بالمدينة الحمراء ''افتتاح مهرجان الفيلم الدولي بمراكش''.. لكن بالموازاة مع هذه الحرارة كانت هناك حرارة أخرى منبعثة من فيلم سينمائي رومانسي معروض على الشاشة العملاقة بساحة جامع لفنا.. حيث شاءت الصدفة أن تنصهر الحرارتين، كما توضح الصورة، بين حرارة الاحتجاج على الحكومة وحرارة قبلة لبطلي الفيلم، وهي تملأ الشاشة.. فكان، يقول موفدنا، أن طغت ''بوسة'' الممثل والممثلة في لحظة احتضان، على احتجاج الأطر ساعة الاحتقان. قبل أن تتحول الحرارة إلى لهيب، بعد ساعات قليلة (منتصف ليلة الجمع السبت) بعد تدخل أمني قوي من أجل فك أطر البرنامج الحكومي لاعتصامهم الذي دام عدة أسابيع.







