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خاص : الأحرار يتحالف مع ''البام'' ويتسبب في إقالة مستشارة من حزب ''البيجيدي''

بتاريــخ : 3 دجنبر 2016 / 14:33 خاص : الأحرار يتحالف مع البام ويتسبب في إقالة مستشارة من حزب البيجيدي | بوليتيك
خاص : الأحرار يتحالف مع ''البام'' ويتسبب في إقالة مستشارة من حزب ''البيجيدي''
علمت ''شوف تيفي'' أن مسؤولي حزب العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة يباشرون مسطرة إقالة مستشارة بالجماعة القروية أيت وادريم بإقليم إشتوكة أيت باها، بعد تصويتها لصالح مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' أن مسؤولي حزب العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة يباشرون مسطرة إقالة مستشارة بالجماعة القروية أيت وادريم بإقليم إشتوكة أيت باها، بعد تصويتها لصالح مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار لرئاسة الجماعة القروية ضد مرشح حزب العدالة والتنمية.
وأوضح ذات المصدر، أن مسؤولي حزب العدالة والتنمية بإقليم اشتوكة أيت باها، عرضوا على حزب التجمع الوطني للأحرار إقامة تحالف بينهما لتسيير مجلس جماعة أيت وادريم، مع منح الرئاسة لحزب الحمامة والنيابة لحزب المصباح، بعد الحكم القضائي الذي أطاح بالرئيس السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وأضافت ذات المصادر، أن حزب العدالة والتنمية تلقى ضربة موجعة بعد تصويت مستشارة بالمجلس الجماعي عن حزب العدالة والتنمية لصالح مرشح التجمع الوطني للأحرار المدعوم من طرف حزب الأصالة والمعاصرة، حيث فاز مرشح الحمامة بالرئاسة والجرار بالنيابة بعد التحالف بينهما.
وأكدت ذات المصادر، أن تصويت المستشارة الجماعية عن حزب البيجيدي لصالح مرشح حزبي الأحرار و البام، كان مفاجئا وغير متوقع، حيث أن قياديين بالبيجيدي أجروا إتصالات هاتفية مع المسؤولين الإقليميين لمعرفة تفاصيل الواقعة، التي كانت مفاجئة رغم العرض الذي قدمه الحزب لصالح مرشح الأحرار لكن دون جدوى.

 

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البيجدي البام الأحرار الإنتخابات الترشيح اشتوكة ايت وادريم شوف تيفي

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