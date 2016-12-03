عاجل و بالصور:بعد الدار البيضاء..سعودي قْتل عضو جماعي بمريرت في حادثة سير خطيرة و هذه التفاصيل ﻿

شهدت الطريق الوطنية بمدخل مريرت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حادثة سير مميتة بعدما دهس مواطن سعودي بسيارته عضو جماعي بدائرة لقباب.

شوف تيفي:

شهدت الطريق الوطنية بمدخل مريرت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حادثة سير مميتة بعدما دهس مواطن سعودي بسيارته عضو جماعي بدائرة لقباب.

و حسب مراسل ''شوف تيفي'' بالمنطقة، تعود أسباب الحادثة إلى السرعة المفرطة بالإضافة إلى غياب علامات التشوير الطرقي والأشغال مما جعل السائق السعودي يتفاجئ بطريق ثنائية ليرتطم بقوة مع سيارة خفيفة كانت قادمة من الإتجاه المعاكس مما أدى الى إصابة السائق ومرافقه بجروح خطيرة ليتم نقلهم على وجه السرعة الى المستشفى الاقليمي بخنيفرة .

و بعد حضور العناصر الأمنية تم اقتياد السائق السعودي للدائرة الأمنية بمريرت في انتظار التحقيق معه.



