لهذه الأسباب أوقف الحموشي الشرطية بالرباط.. ''ذاك الشي للي دارت مستفز ومكيقبلوش لعقل'' ﻿

أصدر عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني أمس الجمعة قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق شرطية برتبة حارس أمن، تعمل بفرقة المرور بولاية أمن الرباط، مع إحالتها على المجلس التأديبي،

شوف تيفي



أصدر عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني أمس الجمعة قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق شرطية برتبة حارس أمن، تعمل بفرقة المرور بولاية أمن الرباط، مع إحالتها على المجلس التأديبي، حتى يبت في الإخلالات والتجاوزات المهنية المنسوبة إليها.

وعلمت ''شوف تيفي'' أن سبب توقيف هذه الشرطية، يرجع إلى تجاوزات خطيرة، أخلت من خلالها المعنية بالأمر بواجبات النزاهة والاستقامة، أثناء مزاولتها لمهامها بالشارع العام.. حيث تقول المعطيات المتوفرة لدينا، إن هذه الشرطية، كانت تقوم بمهامها النظامية بأحد الشوارع الكبرى بمدينة الرباط. وفي لحظة معينة تركت مهمتها وتوجهت إلى مرحاض بأحد محطات البنزين القريبة من المكان المكلفة فيه بتنظيم عملية المرور لقضاء حاجتها. لكن أثناء توجهها إلى المرحاض داخل ''السطاسيون''، لاحظت دولابا بالمحطة مفتوحا، فتوجهت إليه دون أن يشاهدها أحد، لتأخذ منه مبلغا ماليا مهما، قبل أن تواصل خطواتها نحو المرحاض.

إلى هنا، لم ينتبه أحد إلى هذا الفعل غير المقبول الذي أقدمت عليه شرطية المرور، حيث، بعد قضائها حاجتها، انصرفت لحال سبيلها من أجل مواصلة ''السربيس'' وكأن شيئا لم يكن.. في تلك الأثناء، تقول المعطيات ذاتها، شعر المسؤولين بالمحطة أن هناك نقصا في الأموال المودعة في الدولاب، لترتفع حدة الجدل بينهم حول اختلاس مبلغ معين، لكن دون أن يتوصلوا إلى هوية ''مول الفعلة''. لكن لا شيء يمكن أن يفلت بالمحطة، إذ أن كل التحركات محسوبة ومضبوطة بوجود كاميرات المراقبة.. لذلك فور عودتهم إلى الأشرطة المسجلة بالكاميرات، فوجؤوا بأن الشرطية التي دخلت المرحاض ''بالكسوة ديالها يا حسرة'' هي من توجهت للدولاب وسرقة المبلغ المالي منه في تطاول تام عن سمو مهنة خُلقت أساسا لاستتباب الأمن وضبط المجرمين.

وحسب المعطيات نفسها، فور علم الحموشي بالواقعة، لم يتردد في إصدار أمره بتوقيف الشرطية، مؤقتا عن العمل، وإحالتها فورا على أنظار المجلس التأديبي ليقول كلمته فيها.. خاصة وأن المدير العام للأمن الوطني لا يتسامح مع التجاوزات الصغيرة لرجال ونساء الأمن، فما بالك بتطاول شرطية على ملك الغير أثناء مزاولتها لمهامها النظامية.

وكان بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني قد أكد على أن العقوبة الإدارية الصادرة في حق الشرطية المذكورة يندرج ضمن الإجراءات والتدابير التي تتخذها المديرية العامة للأمن الوطني، لتدعيم مبادئ النزاهة والتخليق في المرفق الأمني، وترسيخ قيم الاستقامة في صفوف موظفي الأمن الوطن.





