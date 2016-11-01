عاجل:مغربية حصلات صاحبها فدارو مع وحدة أخرى..شوفو أشنو وقع ﻿

اهتزت صباح اليوم مدينة الدار البيضاء على وقع جريمة لولا الألطاف الإلهية لا تسببت في كارثة بعدما ضبطت عشيقة،حبيبها رفقة أخرى داخل منزله بشارع ابن سينا.

شوف تيفي:

اهتزت صباح اليوم مدينة الدار البيضاء على وقع جريمة لولا الألطاف الإلهية لا تسببت في كارثة بعدما ضبطت عشيقة،حبيبها رفقة أخرى داخل منزله بشارع ابن سينا.

و تعود تفاصيل الواقعة عندما حلت العشيقة بمنزل حبيبها الذي كان يَعدها بالزواج لتضبظه عاريا و يمارس الجنس مع أخرى في ساعات الصباح الأولى.

و فور اكتشافها لخيانته واجهت العشيقة حبيبها بأبشع عبارات السب لتتطور الأمور بينهما إلى عراك بالأيدي و الأسلحة البيضاء.

و قد أصيبت الفتاة التي تبلغ حوالي 30 سنة بجروح خطيرة دخلت على إثرها في غيبوبة ليتم بعدها نقلها إلى مستعجلات ابن رشد بينما تم نقل الفتاة التي قضت الليلة مع الشاب إلى الدائرة الأمنية لفتح تحقيق في الموضوع رفقة بطل القصة.



و سنوافيكم بعد قليل بتفاصيل الخبر بالفيديو..



