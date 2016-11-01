مؤلم..عرس يتحول إلى مأتم بسطات..وهذا عدد القتلى ﻿

شهدت الطريق الجهوية رقم 308 بسطات،ليلة أمس الجمعة، فاجعة طرقية، حينما تحولت فرحة عروس كانت في طريقها من قلعة السراغنة إلى مدينة البيضاء لحضور عرسها إلى مأتم عقب تعرض سيارة مرافقة لسيارتها لحادثة

''شوف تيفي''

شهدت الطريق الجهوية رقم 308 بسطات،ليلة أمس الجمعة، فاجعة طرقية، حينما تحولت فرحة عروس كانت في طريقها من قلعة السراغنة إلى مدينة البيضاء لحضور عرسها إلى مأتم عقب تعرض سيارة مرافقة لسيارتها لحادثة سير ومقتل ثلاثة أشخاص من عائلاتها على الفور.

وحسب مصادر محلية فإن السيارة المرافقة للعروس اصطدمت بسيارة أخرى كانت تسير في الاتجاه المعاكس، ما أسفر عن وفاة ثلاثة نسوة على الفور، بينما أصيب آخرون بجروح خطيرة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن مصالح الدرك الملكي حلت بعين المكان، وقامت بالمعاينة، بينما تم على نقل المصابين والقتلى إلى المستشفى المحلي لمدينة سطات.