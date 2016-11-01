حتى سينما المدارس مشات مع المهرجان الدولي للفيلم بمراكش ﻿

بعد الضربة القوية التي نالتها السينما المغربية من طرف المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، ودوزوها الفنانون المغاربة بشربة ماء وحضروا للظهور على البساط الأحمر، أصبحت سينما المدارس هي الأخرى في خبر

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بعد الضربة القوية التي نالتها السينما المغربية من طرف المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، ودوزوها الفنانون المغاربة بشربة ماء وحضروا للظهور على البساط الأحمر، أصبحت سينما المدارس هي الأخرى في خبر كان، وأعدم المهرجان هذا النوع من الأفلام التي تحظى بمتابعة محترمة.

سينما المدارس كانت من بين الفقرات المميزة في مهرجان مراكش، لكن القائمين على هذا الحفل الكبير أصروا على إلغاءها دون أسباب تذكر، ولن يتحفنا هذه السنة هذا المهرجان سوى بالسينما اليابانية والروسية وهي درس للمركز السينمائي المغربي ومديره صارم الفاسي الفهري والفنانون المغاربة أيضا، وبما أنهم حاضرين فهي فرصة لأخذ أقراص الإبداع من الخارج.