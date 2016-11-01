 حتى سينما المدارس مشات مع المهرجان الدولي للفيلم بمراكش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة: حرارة بوسة لممثلين بمراكش في لحظة احتضان.. تغطي على حرارة الأطر المعطلة في لحظة احتقان | مجتمع

بالصورة: حرارة ''بوسة'' لممثلين بمراكش في لحظة احتضان.. تغطي على حرارة الأطر المعطلة في لحظة احتقان

خاص : الأحرار يتحالف مع البام ويتسبب في إقالة مستشارة من حزب البيجيدي | بوليتيك

خاص : الأحرار يتحالف مع ''البام'' ويتسبب في إقالة مستشارة من حزب ''البيجيدي''

عاجل:القرطاس من جديد بسلا و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل:القرطاس من جديد بسلا و هذه التفاصيل

عاجل و بالصور:بعد الدار البيضاء..سعودي قْتل عضو جماعي بمريرت في حادثة سير خطيرة و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور:بعد الدار البيضاء..سعودي قْتل عضو جماعي بمريرت في حادثة سير خطيرة و هذه التفاصيل

لهذه الأسباب أوقف الحموشي الشرطية بالرباط.. ذاك الشي للي دارت مستفز ومكيقبلوش لعقل | حوادث و حقوق

لهذه الأسباب أوقف الحموشي الشرطية بالرباط.. ''ذاك الشي للي دارت مستفز ومكيقبلوش لعقل''

عاجل:مغربية حصلات صاحبها فدارو مع وحدة أخرى..شوفو أشنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل:مغربية حصلات صاحبها فدارو مع وحدة أخرى..شوفو أشنو وقع

مؤلم..عرس يتحول إلى مأتم بسطات..وهذا عدد القتلى | حوادث و حقوق

مؤلم..عرس يتحول إلى مأتم بسطات..وهذا عدد القتلى

حتى سينما المدارس مشات مع المهرجان الدولي للفيلم بمراكش | ثقافة و فنون

حتى سينما المدارس مشات مع المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

عاجل:إنذار للمغاربة..عواصف رعدية بهذه المناطق | حوادث و حقوق

عاجل:إنذار للمغاربة..عواصف رعدية بهذه المناطق

حوار مع الملك.. حلم ما يزال قائما

حتى سينما المدارس مشات مع المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

بتاريــخ : 3 دجنبر 2016 / 12:27 حتى سينما المدارس مشات مع المهرجان الدولي للفيلم بمراكش | ثقافة و فنون
حتى سينما المدارس مشات مع المهرجان الدولي للفيلم بمراكش
بعد الضربة القوية التي نالتها السينما المغربية من طرف المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، ودوزوها الفنانون المغاربة بشربة ماء وحضروا للظهور على البساط الأحمر، أصبحت سينما المدارس هي الأخرى في خبر

شوف تيفي

بعد الضربة القوية التي نالتها السينما المغربية من طرف المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، ودوزوها الفنانون المغاربة بشربة ماء وحضروا للظهور على البساط الأحمر، أصبحت سينما المدارس هي الأخرى في خبر كان، وأعدم المهرجان هذا النوع من الأفلام التي تحظى بمتابعة محترمة.
سينما المدارس كانت من بين الفقرات المميزة في مهرجان مراكش، لكن القائمين على هذا الحفل الكبير أصروا على إلغاءها دون أسباب تذكر، ولن يتحفنا هذه السنة هذا المهرجان سوى بالسينما اليابانية والروسية وهي درس للمركز السينمائي المغربي ومديره صارم الفاسي الفهري والفنانون المغاربة أيضا، وبما أنهم حاضرين فهي فرصة لأخذ أقراص الإبداع من الخارج.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

مهرجان مراكش سينما المغرب شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

ظهور صورة جديدة لسعد المجرد داخل الملهى الليلي ليلة اعتقاله وهذا هو الجزائري الذي كان بجانبه..هل هي مؤامرة؟ | ثقافة و فنون

ظهور صورة جديدة لسعد المجرد داخل الملهى الليلي ليلة اعتقاله وهذا هو الجزائري الذي كان بجانبه..هل هي مؤامرة؟

عاجل.. خوفا على حياة الفنانين..ها شنو دارو في مهرجان الخميسات | ثقافة و فنون

عاجل.. خوفا على حياة الفنانين..ها شنو دارو في مهرجان الخميسات

عاجل.. وأخيرا خبر سار لعشاق المعلم.. سعد لمجرد قد يغادر السجن بكفالة...وها علاش | ثقافة و فنون

عاجل.. وأخيرا خبر سار لعشاق المعلم.. سعد لمجرد قد يغادر السجن بكفالة...وها علاش

مثير.. الداودية جابت الربحة في مهرجان الخميسات ودارو ليها الثلج..وها شنو وقع | ثقافة و فنون

مثير.. الداودية جابت الربحة في مهرجان الخميسات ودارو ليها الثلج..وها شنو وقع

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

قدور و عويشة - 16- دويرة زمان | زووم
منذ 8 دقائق

قدور و عويشة - 16- دويرة زمان

شوفو أشنو وقع منين حصلات مغربية صاحبها مع وحدة آخرى فكازا/التفرشيخ/البوليس/الروينة | بــووز

شوفو أشنو وقع منين حصلات مغربية صاحبها مع وحدة آخرى فكازا/التفرشيخ/البوليس/الروينة

أول و أقوى تصريح لإمام مسجد ابن تاشفيين بعد توقيفه بفاس.. أنا مطلبت حد يتعاطف معايا و لا أقبل بمقاطعة صلاة الجمعة وكنحترم القرار لي جاني(فيديو) | تسجيلات صوتية

أول و أقوى تصريح لإمام مسجد ابن تاشفيين بعد توقيفه بفاس.. أنا مطلبت حد يتعاطف معايا و لا أقبل بمقاطعة صلاة الجمعة وكنحترم القرار لي جاني(فيديو)

شفار حصل كيْخون فبار..قتلوه بالعصا فكازا..شوفو أشنو وقع | بــووز

شفار حصل كيْخون فبار..قتلوه بالعصا فكازا..شوفو أشنو وقع

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصورة: حرارة بوسة لممثلين بمراكش في لحظة احتضان.. تغطي على حرارة الأطر المعطلة في لحظة احتقان | مجتمع
منذ 29 دقيقة

بالصورة: حرارة ''بوسة'' لممثلين بمراكش في لحظة احتضان.. تغطي على حرارة الأطر المعطلة في لحظة احتقان

خاص : الأحرار يتحالف مع البام ويتسبب في إقالة مستشارة من حزب البيجيدي | بوليتيك

خاص : الأحرار يتحالف مع ''البام'' ويتسبب في إقالة مستشارة من حزب ''البيجيدي''

عاجل:القرطاس من جديد بسلا و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل:القرطاس من جديد بسلا و هذه التفاصيل

عاجل و بالصور:بعد الدار البيضاء..سعودي قْتل عضو جماعي بمريرت في حادثة سير خطيرة و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور:بعد الدار البيضاء..سعودي قْتل عضو جماعي بمريرت في حادثة سير خطيرة و هذه التفاصيل

﻿ ﻿
أمس 23:29 GMT

تحليل: هذه هي الخطبة التي توقف بسببها أبياط خطيب مسجد يوسف بن تاشفين بفاس..

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.