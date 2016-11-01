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من جديد ..غرق 5 قوراب صيد تقليدية بأكادير

بتاريــخ : 3 دجنبر 2016 / 12:17 من جديد ..غرق 5 قوراب صيد تقليدية بأكادير | حوادث و حقوق
من جديد ..غرق 5 قوراب صيد تقليدية بأكادير
كشف مصادر مطلعة لشوف تيفي، أن 5 قوارب صيد تقليدية صغيرة، قد غرقت بالحوض المخصص لرسو السفن قرب سوق الأسماك بميناء أكادير.

شوف تيفي

كشف مصادر مطلعة لشوف تيفي، أن 5 قوارب صيد تقليدية صغيرة، قد غرقت بالحوض المخصص لرسو السفن قرب سوق الأسماك بميناء أكادير.

وأوضحت ذات المصادر، أن الحادثة لم تخلف ضحايا في الأرواح، لكنها ستزيد من تأزيم الوضعية المادية للصيادين الصغار، حيث أن قوارب الصيد الصغيرة الخمسة، غرقت بمعداتها وتجهيزاتها التي تكلف أموالا طائلة بالمقارنة مع دخل الصيادين التقليديين.

وأفادت مصادر ''شوف تيفي'' أن السبب الرئيسي لغرق القوارب الصغيرة يرجع لتغير حالة الطقس، ولكون إحدى بواخر الصيد بالجر كانت ترسو بجوارهم ، ولم يتم إحكام حبالها بالشكل الجيد ، وهو ما جعلها تتجه بفعل قوة الرياح للاصطدام بقوارب الصيد التقليدي.

وأضافت ذات المصادر، أن السلطات المختصة وعناصر الوقاية المدنية تجندت بشكل سريع للحيلولة دون وقوع مزيد من الخسائر، عبر ربط الباخرة المتسببة في الحادثة، خوفا من تكرار كارثة 2010 بعد غرق 240 قاربا بسبب سوء حالة الطقس.


من جهة ثانية، قلل مصدر مسؤول بميناء أكادير من الحادث، نافيا غرق محركات القوارب الصغيرة وتجهيزاتها بعد تغير حالة الطقس وعلو الامواج بعد الامطار التي تساقطت على مدينة أكادير، مكتفيا بالقول الأمور طبيعية جدا في الحوض الذي ترسو فيه السفن بالميناء.

 

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الصيد الطقس الضحايا الأرواح الصغيرة التجهيزات شوف تيفي

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