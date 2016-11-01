بالفيديو ..إنزال أمني ليلي ومطاردات لفض إعتصام 10 آلاف إطار بجامع الفنا بمراكش ﻿

تدخلت القوات العمومية على الساعة الواحدة ليلا من صباح يومه السبت لفك إعتصام 10 آلاف إطار تربوي بجامع الفنا بمراكش.

شوف تيفي



تدخلت القوات العمومية على الساعة الواحدة ليلا من صباح يومه السبت لفك إعتصام 10 آلاف إطار تربوي بجامع الفنا بمراكش.

وأفاد أحد المعتصمين ''لشوف تيفي'' أن التدخل الأمني خلف 20 مصابا تم نقل غالبيتهم نحو مستشفى إبن طفيل بمدينة مراكش، لتلقي العلاج في حين قامت ذات القوات بمطاردة الأطر الأخرى التي حاولت منع فض الإعتصام الذي أقامه المحتجون تزامنا مع أشغال المؤتمر الدولي للمناخ ''الكوب 22''.

وأوضح ذات المصدر، أن القوات العمومية قامت بجمع الأمتعة والأفرشة بما فيها شواهد الأطر ورميها في شاحنات النفايات، في حين عاشت أحياء وأزقة ودروب المناطق المجاورة لجامع الفنا مطاردات ليلية بين الأطر والقوات العمومية.