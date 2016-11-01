مدير أكاديمية سوس بالنيابة يتنازل عن تعويضه لجمع مبلغ يناهز المليار سنتيم ﻿

بعد إجتماع سابق، هددت فيه والي جهة سوس ماسة، المدير المكلف بأكاديمية الجهة بصرف أموال الأكاديمية على التلاميذ أو أنها سترفع تقارير للجهات المسؤولة ضده، تنازل المدير المكلف في لقاء اليوم الجمعة،

شوف تيفي



بعد إجتماع سابق، هددت فيه والي جهة سوس ماسة، المدير المكلف بأكاديمية الجهة بصرف أموال الأكاديمية على التلاميذ أو أنها سترفع تقارير للجهات المسؤولة ضده، تنازل المدير المكلف في لقاء اليوم الجمعة، عن التعويضات التي سيحصل عليها مقابل منصبه، وتخصيصها لشراء التجهيزات الأساسية التي تفتقر إليها المؤسسات التعليمية بأكادير إداوتنان.

وجاء تنازل المسؤول عن المديرية الجهوية للتعليم بسوس، أثناء إجتماع بمقر عمالة أكادير إداوتنان بحضور جمعيات أولياء وأباء التلاميذ وعامل الإقليم، حيث صرح المدير أن عملية جرد قامت بها أكاديمية التعليم بالجهة للوقوف على الكلفة المالية لتغيير الطاولات والكراسي وأشياء أخرى بالمؤسسات التعليمية بالإقليم سيتطلب مليار و400 مليون، معلنا تنازله عن التعويضات التي سيحصل عليها مقابل تكليفه بتسيير الأكاديمية.

وحسب مصادر ''شوف تيفي'' التي حضرت الإجتماع، نفت والي جهة سوس ماسة زينب العدوي للحاضرين مايتم تداوله عن إلغاء مجانية التعليم.





