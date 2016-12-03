عاجل..حادثة سير خطيرة في المدينة القديمة بالبيضاء+صور ﻿

شهد شارع الزيراوي بالمدينة القديمة بالبيضاء، صباح اليوم ، حادثة سير خطيرة، عقب قيام سيارة من نوع ''بارتنير'' بدهس سائق دراجة نارية.

"شوف تيفي"

شهد شارع الزيراوي بالمدينة القديمة بالبيضاء، صباح اليوم ، حادثة سير خطيرة، عقب قيام سيارة من نوع "بارتنير" بدهس سائق دراجة نارية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن السيارة التي كان على متنها أربعة أشخاص(...)، دهست سائق السيارة بطريقة مروعة وفرت من مكان الحادث.

وأضاف المصدر ذاته بأن سيارة للإسعاف قامت بنقل الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية



