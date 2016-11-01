حضيو راسكم..عصابة خطيرة مكونة من 6 أشخاص تتجول ليلا في كازا..وها شنو كاتدير ﻿

"شوف تيفي"
علمت "شوف تيفي" بأن عصابة مكونة من 6 أشخاص، تتجول ليلا بمدينة الدار البيضاء، وخاصة بالمناطق التي تعرف نشاطا كبيرا خصوصا بجانب العلب الليلية.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن أفراد العصابة، يهاجمون بشكل جماعي ضحاياهم الذين يكونون في حالة سكر خلال خروجهم من "الكباريهات أو العلب الليلية "، موضحا بأن العصابة تقوم كذلك باعتراض سبيل ممتهنات الدعارة لسرقة حقائبهن وتعنيفهن.
وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا في الموضوع وذلك لاعتقال أفراد هذه العصابة، وذلك بعد التعرف على هوية البعض منهم.
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