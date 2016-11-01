مثير..اعتقال الرئيس السابق لغرفة الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء بسبب اختلاس 300 مليون سنتيم..وهذه هي التفاصيل ﻿

قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بأمر من حسان مطار الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالبيضاء، خلال الأسبوع الجاري، باعتقال مصطفى حركات الرئيس السابق لغرفة الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء

"شوف تيفي"

قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بأمر من حسان مطار الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالبيضاء، خلال الأسبوع الجاري، باعتقال مصطفى حركات الرئيس السابق لغرفة الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء الكبرى، والمنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة وإحالته على السجن المحلي لعكاشة.

وحسب مصدر "شوف تيفي"، فإن هناك مجموعة من الشكايات، تم تقديمها في حق مصطفى حركات، من طرف أعضاء بالغرفة المذكورة، تفيد بأن هذا الأخير، متورط في اختلاس 300 مليون سنتيم خلال رئاسته للغرفة.

وأوضح المصدر ذاته بأن الشكاية المقدمة، تشير إلى أن مصطفى حركات، حاول النفخ في العديد من الفواتير لتبرير اختلاسه لمبلغ 300 مليون، مشيرا إلى أن الفرقة الوطنية القضائية، قامت بزيارة لثلاثة مدارس للحلاقة يملكها الموقوف بالمحمدية وذلك للكشف عن مصير المبلغ المختلس.