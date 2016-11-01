 مثير..اعتقال الرئيس السابق لغرفة الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء بسبب اختلاس 300 مليون سنتيم..وهذه هي التفاصيل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم.. بيع فلبينيات للأثرياء بالمغرب بـ 3 ملايين سنتيم | حوادث و حقوق

صادم.. بيع فلبينيات للأثرياء بالمغرب بـ 3 ملايين سنتيم

حضيو راسكم..عصابة خطيرة مكونة من 6 أشخاص تتجول ليلا في كازا..وها شنو كاتدير | حوادث و حقوق

حضيو راسكم..عصابة خطيرة مكونة من 6 أشخاص تتجول ليلا في كازا..وها شنو كاتدير

مثير..اعتقال الرئيس السابق لغرفة الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء بسبب اختلاس 300 مليون سنتيم..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

مثير..اعتقال الرئيس السابق لغرفة الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء بسبب اختلاس 300 مليون

أشهر والي في المغرب تدخل على خط خوصصة التعليم وها أشنو قالت عليه | بوليتيك

أشهر والي في المغرب تدخل على خط خوصصة التعليم وها أشنو قالت عليه

إسلاميون وسياسيون مغاربة يزورون اسرائيل تحت عباءة التجارة | بوليتيك

إسلاميون وسياسيون مغاربة يزورون اسرائيل تحت عباءة التجارة

عاجل..تفاصيل جديدة بخصوص شرملة زوج لزوجته بالبيضاء+صورة | حوادث و حقوق

عاجل..تفاصيل جديدة بخصوص شرملة زوج لزوجته بالبيضاء+صورة

عاجل..زوج حاول قتل زوجته بحي سيدي عثمان بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل..زوج حاول قتل زوجته بحي سيدي عثمان بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل

فيديو مؤلم.. سيدة بوجه مكشوف :غتاصبوني قدام راجلي وولادي وكنطلب من سيدنا يدخل..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

فيديو مؤلم.. سيدة بوجه مكشوف :غتاصبوني قدام راجلي وولادي وكنطلب من سيدنا يدخل..وهذه هي التفاصيل

هاكرز مغربي مشا فيها وها علاش شدوه | حوادث و حقوق

هاكرز مغربي مشا فيها وها علاش شدوه

حوار مع الملك.. حلم ما يزال قائما

مثير..اعتقال الرئيس السابق لغرفة الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء بسبب اختلاس 300 مليون سنتيم..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 3 دجنبر 2016 / 06:56 مثير..اعتقال الرئيس السابق لغرفة الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء بسبب اختلاس 300 مليون سنتيم..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
مثير..اعتقال الرئيس السابق لغرفة الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء بسبب اختلاس 300 مليون سنتيم..وهذه هي التفاصيل
قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بأمر من حسان مطار الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالبيضاء، خلال الأسبوع الجاري، باعتقال مصطفى حركات الرئيس السابق لغرفة الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء

"شوف تيفي"

قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بأمر من حسان مطار الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالبيضاء، خلال الأسبوع الجاري، باعتقال مصطفى حركات الرئيس السابق لغرفة الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء الكبرى، والمنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة وإحالته على السجن المحلي لعكاشة.

وحسب مصدر "شوف تيفي"، فإن هناك مجموعة من الشكايات، تم تقديمها في حق مصطفى حركات، من طرف أعضاء بالغرفة المذكورة، تفيد بأن هذا الأخير، متورط في اختلاس 300 مليون سنتيم خلال رئاسته للغرفة.

وأوضح المصدر ذاته بأن الشكاية المقدمة، تشير إلى أن مصطفى حركات، حاول النفخ في العديد من الفواتير لتبرير اختلاسه لمبلغ 300 مليون، مشيرا إلى أن الفرقة الوطنية القضائية، قامت بزيارة لثلاثة مدارس للحلاقة يملكها الموقوف بالمحمدية وذلك للكشف عن مصير المبلغ المختلس.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المحمدية محمد حركات غرفة الصناعة التقليدية المحمدية محمد مطر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

صادم.. بيع فلبينيات للأثرياء بالمغرب بـ 3 ملايين سنتيم | حوادث و حقوق

صادم.. بيع فلبينيات للأثرياء بالمغرب بـ 3 ملايين سنتيم

حضيو راسكم..عصابة خطيرة مكونة من 6 أشخاص تتجول ليلا في كازا..وها شنو كاتدير | حوادث و حقوق

حضيو راسكم..عصابة خطيرة مكونة من 6 أشخاص تتجول ليلا في كازا..وها شنو كاتدير

عاجل..تفاصيل جديدة بخصوص شرملة زوج لزوجته بالبيضاء+صورة | حوادث و حقوق

عاجل..تفاصيل جديدة بخصوص شرملة زوج لزوجته بالبيضاء+صورة

عاجل..زوج حاول قتل زوجته بحي سيدي عثمان بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل..زوج حاول قتل زوجته بحي سيدي عثمان بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مستشفى ابن رشد يهتم بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة اليوم العالمي للمعاق | روبورتاج
منذ 2 ساعات

مستشفى ابن رشد يهتم بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة اليوم العالمي للمعاق

رشيد شو : مسلم و جواج - الحلقة كاملة | قنوات أخرى

رشيد شو : مسلم و جواج - الحلقة كاملة

مـسـلـم ـ الـزّنـقـة | زووم

مـسـلـم ـ الـزّنـقـة

شاهد لأول مرة رفيق بوبكر يغني في بلاطو برنامج تغريدة 2016 | قنوات أخرى

شاهد لأول مرة رفيق بوبكر يغني في بلاطو برنامج تغريدة 2016

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صادم.. بيع فلبينيات للأثرياء بالمغرب بـ 3 ملايين سنتيم | حوادث و حقوق
منذ 45 دقيقة

صادم.. بيع فلبينيات للأثرياء بالمغرب بـ 3 ملايين سنتيم

حضيو راسكم..عصابة خطيرة مكونة من 6 أشخاص تتجول ليلا في كازا..وها شنو كاتدير | حوادث و حقوق

حضيو راسكم..عصابة خطيرة مكونة من 6 أشخاص تتجول ليلا في كازا..وها شنو كاتدير

مثير..اعتقال الرئيس السابق لغرفة الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء بسبب اختلاس 300 مليون سنتيم..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

مثير..اعتقال الرئيس السابق لغرفة الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء بسبب اختلاس 300 مليون

أشهر والي في المغرب تدخل على خط خوصصة التعليم وها أشنو قالت عليه | بوليتيك

أشهر والي في المغرب تدخل على خط خوصصة التعليم وها أشنو قالت عليه

﻿ ﻿
أمس 23:29 GMT

تحليل: هذه هي الخطبة التي توقف بسببها أبياط خطيب مسجد يوسف بن تاشفين بفاس..

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.