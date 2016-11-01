أشهر والي في المغرب تدخل على خط خوصصة التعليم وها أشنو قالت عليه ﻿

في لقاء تواصلي اليوم الجمعة بأكادير لوالي سوس ماسة زينب العدوي جمعها بجمعيات آباء و أمهات مؤسسات التعليم العمومي، لمناقشة قضايا التعليم خصوصا إشاعة إلغاء مجانية التعليم،أكدت من خلاله أن كل ما

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في لقاء تواصلي اليوم الجمعة بأكادير لوالي سوس ماسة زينب العدوي جمعها بجمعيات آباء و أمهات مؤسسات التعليم العمومي، لمناقشة قضايا التعليم خصوصا إشاعة إلغاء مجانية التعليم،أكدت من خلاله أن كل ما يروج بخصوص هذا الموضوع لا أساس له من الصحة، لا سيما أن القاعدة في التعليم العمومي هي المجانية.

وذكرت العدوي بأن القطاع الخاص شريك للقطاع العام في مجال التربية و التكوين و مكمل له، و بأن المواطن له كامل الحرية في اختيار القطاع الخاص أو القطاع العام حسب إمكانياته و رغباته، مشيرة أن المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي هيئة استشارية و ليست تقريرية، تقوم بإنجاز دراسات و أبحاث فيما يتعلق بالنهوض و إصلاح المنظومة التربوية.