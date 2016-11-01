إسلاميون وسياسيون مغاربة يزورون اسرائيل تحت عباءة التجارة ﻿

كشف عضو من وفد النشطاء الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين المغاربة الذي يزور إسرائيل منذ بداية الأسبوع، أن أعضاء بحركة إسلامية وحزب سياسي بالمغرب، يتخذون من التجارة وسيلة للتعامل مع إسرائيل

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كشف عضو من وفد النشطاء الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين المغاربة الذي يزور إسرائيل منذ بداية الأسبوع، أن أعضاء بحركة إسلامية وحزب سياسي بالمغرب، يتخذون من التجارة وسيلة للتعامل مع إسرائيل وزيارتها، لكن بوجه غير مكشوف.

وأوضح ذات المصدر، أن الذين يجهرون بمعارضتهم للزيارة التي يقوم بها بعض النشطاء اليوم لإسرائيل هم على علاقة مع تنظيمات سياسية وحركات مقربة من أحزاب سياسية بالمغرب، حيث يقومون بزيارات لإسرائيل ويتعاملون معها تجاريا بطرق يتقنونها.

وأضاف ذات المصدر، أن وكالات أسفار بالمغرب تقوم بتنظيم رحلات عمرة تنطلق من القدس وتنتهي بمكة والمدينة المنورة، حيث تهبط الطائرات التي تحمل المعتمرين بتل أبيب قبل التوجه نحو القدس ثم العودة إلى تل أبيب والتوجه نحو مطار جدة أو المدينة المنورة.

وتابع العضو أن القيادات الإسلامية والحزبية، تبرر علاقاتها التجارية مع دولة إسرائيل بكونها تتعامل مع التجار الفلسطينيين وليس الإسرائيليين، وهي فقط من بين الطرق التي يستعملها التجار المحسوبين عن الحزب والحركة لإقناع قواعدهم.



وأعادت الزيارة الأخيرة لوفد مكون من 16 فردا أغلبهم نشطاء في الحركات الثقافية الأمازيغية وباحثين أكاديميين وإعلاميين، تزامنا مع اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين، "أعادت" النقاش حول علاقة بعض النشطاء المغاربة مع إسرائيليين تحت مظلة البحث الأكاديمي وتبادل الزيارات، في ظل الموقف الرسمي المغربي الحازم والواضح المساند لقضية فلسطين بل ويعتبرها قضية وطنية .