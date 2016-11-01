عاجل..تفاصيل جديدة بخصوص شرملة زوج لزوجته بالبيضاء+صورة ﻿

في جديد اعتداء زوج على زوجته بحي سيدي عثمان بالبيضاء، علمت ''شوف تيفي'' أن الضحية تم نقلها قبل قليل من مستشفى مولاي رشيد إلى المستشفى الجامعي ابن رشد نظرا لخطورة إصابتها .

"شوف تيفي"

في جديد اعتداء زوج على زوجته بحي سيدي عثمان بالبيضاء، علمت "شوف تيفي" أن الضحية تم نقلها قبل قليل من مستشفى مولاي رشيد إلى المستشفى الجامعي ابن رشد نظرا لخطورة إصابتها .

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الزوج والذي يعمل كحارس أمن خاص، قام بتوجيه ضربة لزوجته على مستوى الرأس وبمناطق مختلفة من جسدها بواسطة "كوكوط" ما أسفر عن إصابتها بكسور، قبل أن يوجه لها طعنة خطيرة بواسطة سلاح أبيض.

وأضاف المصدر ذاته بأن الضحية، تحتاج لتدخل جراحي عاجل، حتى تبقى على قيد الحياة نظرا لخطورة حالتها الصحية.